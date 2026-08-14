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    India
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 12:04 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 12:04 AM IST

    മിനിറ്റുകൾ മാത്രം; പാസാക്കിയത് 12 ബില്ലുകൾ

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    പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളി​ലും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്
    Parliament
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചോ​ദ്യ​ചോ​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മം, രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര സം​ഭാ​വ​ന കൊ​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ വ​ർ​ഷ​കാ​ല പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​ത് 12 ബി​ല്ലു​ക​ൾ. അ​ധി​ക ബി​ല്ലു​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​തെ പാ​സാ​ക്കാ​ൻ എ​ടു​ത്ത​ത് മി​നി​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്രം.

    ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ജ​ന​ന-​മ​ര​ണ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ, എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ, ഭാ​വി​യി​ൽ യു.​പി.​ഐ ഇ​ട​പാ​ടി​ന് ഫീ​സ് ചു​മ​ത്താ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന ടാ​ക്സേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് അ​ദ​ർ ലോ​സ് (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ൽ എ​ന്നി​വ പാ​സാ​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റ് വീ​ത​വും, സു​പ്രീം കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​ന് നാ​ല് മി​നി​റ്റു​മാ​ണ് എ​ടു​ത്ത​ത്.

    കേ​ര​ളം (പേ​രു​മാ​റ്റ​ൽ) ബി​ല്ല് നാ​ല് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ, സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​രം ക​വ​രു​ന്ന മൈ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മി​ന​റ​ൽ​സ് (ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ) ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ല് അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ പാ​സാ​ക്കി. നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ല്ലി​ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 10 മി​നി​റ്റും, ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ റി​ഫോം​സ് ബി​ല്ലി​ന് 12 മി​നി​റ്റും എ​ടു​ത്തു.

    ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ പ​ദ​വി ദേ​ശീ​യ​ഗീ​ത​മാ​യ വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​നും ന​ൽ​കു​ന്ന ‘ദേ​ശീ​യ ബ​ഹു​മ​തി അ​നാ​ദ​ര​വ് ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ’ 14 മി​നി​റ്റു​കൊ​ണ്ടും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ക​ട​ന്നു.

    ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യും ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളും ത​ട​യാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളി​ലും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് പ്ര​സം​ഗം തു​ട​രാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    ഇ​തോ​ടെ ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള ഒ​രു ദി​വ​സം പോ​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​വും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ​തി​വ് വി​ട​വാ​ങ്ങ​ൽ പ്ര​സം​ഗം സ്പീ​ക്ക​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല. അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യും സ​ഭ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​ക്ക് സ​ഭ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ സ്പീ​ക്ക​ർ, ലോ​ക്സ​ഭ അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു.

    ജൂ​ലൈ 20ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച വ​ർ​ഷ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ​യു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത 19 ശ​ത​മാ​ന​വും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യു​ടേ​ത് 39 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ​ല​ത​വ​ണ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യെ​ന്നും സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

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    TAGS:Rajya Sabhalok sabhabills passedParliament monsoon session
    News Summary - Parliament Passes 12 Bills Amid Opposition Protests During Monsoon Session
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