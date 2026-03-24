    24 March 2026 10:51 PM IST
    24 March 2026 10:51 PM IST

    ട്രാൻസ്​ജെൻഡൻ ബില്ലിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ഭിന്നിപ്പ്; ബി​ല്ല് ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ശ​ബ്ദ​വോ​ട്ടോ​ടെ പാ​സാ​ക്കി

    ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: ട്രാ​ന്‍സ്‌​ജെ​ന്‍ഡ​ര്‍ അ​വ​കാ​ശ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പു​മാ​യി ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം. ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ബി​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് വി​ട​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ശ​ബ്ദ​ വോ​ട്ടോ​ടെ പാ​സാ​ക്കി.

    ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ബി​ല്ല് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി-​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി വീ​രേ​​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​ർ​വ​ച​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​തു നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​താ​ണ് ബി​ല്ല്. ജി​ല്ല മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും എ​ന്നു​മു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ബി​ല്ലി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ബി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി ജ്യോ​തി​മ​ണി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ലിം​ഗ​സ്വ​ത്വം സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം സു​പ്രീം കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം വ്യ​ക്തി​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ്, ശാ​രീ​രി​ക സ്വ​യം​ഭ​ര​ണം, സ്വ​ത്വം എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​റി​ന്റെ നി​ർ​വ​ച​നം ചു​രു​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ബി​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നു​ള്ള​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ആ ​സ​മൂ​ഹം ത​ന്നെ തെ​രു​വി​ൽ ഇ​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ന​ന്ദ് ഭ​ദൗ​രി​യ ചോ​ദി​ച്ചു. ഇ​തൊ​രു അ​ന്യാ​യ​മാ​യ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ പ​രി​പാ​ടി ആ​ണെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മ​ല്ല എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:Transgender BillParliament Bill
    News Summary - Parliament divided over Transgender bill
