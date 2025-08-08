Begin typing your search above and press return to search.
    India
    date_range 8 Aug 2025 11:28 PM IST
    date_range 8 Aug 2025 11:28 PM IST

    വോട്ട് വിലക്ക്: പാർലമെന്‍റ് സ്തംഭനം തുടരുന്നു

    വോട്ട് വിലക്ക്: പാർലമെന്‍റ് സ്തംഭനം തുടരുന്നു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ർ​ല​​മെ​ന്റ് സ്തം​ഭ​നം തു​ട​രു​ന്നു. അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ത്യ​പാ​ൽ മാ​ലി​കി​ന് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന് ​ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം​ബി​ർ​ള ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ബ​ഹ​ളം​വെ​ച്ചു. ഏ​താ​നും നേ​രം സ​ഭ തു​ട​ർ​ന്ന​തി​നു ശേ​ഷം ഉ​ച്ച​വ​രെ പി​രി​ഞ്ഞു.

    മു​ന്നി​നു സ​ഭ ആ​രം​ഭി​ച്ച​യു​ട​ൻ 2025ലെ ​ആ​ദാ​യ നി​കു​തി ബി​ൽ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടു​ക​യും ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ടെ ഇ​തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ഉ​ട​നെ പി​രി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​ഭ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് 20 നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​തു സ​ഭാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ​വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​സ​ഭ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ടു​പ്പി​ച്ചു. എം.​പി​മാ​ർ ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ബ​ഹ​ളം വെ​ച്ച​തോ​ടെ ഉ​ച്ച​വ​രെ പി​രി​ഞ്ഞ സ​ഭ ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ച​യു​ട​ൻ പി​രി​യു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർക്ക് വോട്ടവകാശമില്ല -അമിത് ഷാ

    പ​ട്ന: ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചും നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ. ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സീ​താ​മ​ർ​ഹി ജി​ല്ല​യി​ലെ പു​നൗ​രാ​ധാ​മി​ൽ പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കണം. അ​വ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ല. നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മഹാദേവപുരയിലെ വോട്ട് ക്രമക്കേട്: പരാതി നൽകി കോൺഗ്രസ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മ​ഹാ​ദേ​വ​പു​ര നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വോ​ട്ട​ർ ഡേ​റ്റ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ൽ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നി​ലെ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നി​വേ​ദ​നം കൈ​മാ​റി.

    ആ​കെ​യു​ള്ള 6,59,826 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്ന​ത് ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഒ​രൊ​റ്റ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 15 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​നി​ര​യാ​യെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അതേസമയം, ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് സത്യവാങ്മൂലവും രേഖകളും സമർപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഡി.കെ ശിവകുമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ആരോപണം ഗൗരവതരം; രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ച് തരൂർ

    ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വോ​ട്ട് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണം ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ശ​ശി ത​രൂ​ർ. രാ​ജ്യ​ത്തെ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ഷ​യം ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​വി​ല്ലാ​യ്മ​യും അ​ശ്ര​ദ്ധ​യും മൂ​ല​മോ മോ​ശ​മാ​യ​തും ക​രു​തി​ക്കൂ​ട്ടി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ അ​നാ​വ​ശ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ​യോ ത​ക​ര്‍ക്കാ​വു​ന്ന​ത​ല്ല ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​മേ​റി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ​ന്നും ത​രൂ​ര്‍ പോ​സ്റ്റി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    കേരളത്തിലെ രണ്ടേമുക്കാൽ ലക്ഷം ഇരട്ടവോട്ടുകൾ അന്വേഷിക്കണം -ബി.ജെ.പി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​ണ്ടേ​മു​ക്കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ര​ട്ട​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വും കേ​ന്ദ്ര വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഭൂ​പേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വ് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടോ അ​വി​ടെ​​യെ​ല്ലാം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭൂ​പേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​മാ​ണെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ യൂ​നി​യ​നി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടേ​മു​ക്കാ​ല്‍ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സം​സ്ഥാ​ന ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക് കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ല്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

