Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപ്രിയങ്കയുടേത്...
    India
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 7:46 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 7:54 PM IST

    പ്രിയങ്കയുടേത് നാണംകെട്ട വഞ്ചനയെന്ന് ഇസ്രായേൽ അംബാസഡർ; പ്രതികരിച്ച് ഇൻഡ്യ സഖ്യനേതാക്കൾ

    text_fields
    bookmark_border
    priyanka gandhi
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ഗസ്സ വംശഹത്യയിൽ പ്രതികരിച്ച പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്രാ​യേൽ അംബാസഡർ റൂവൻ അസ്റൂം നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരെ ഇൻഡ്യാ മുന്നണി നേതാക്കൾ.

    പലസ്തീൻ ജനതയെ ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ നടത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണെന്ന് കൂറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പ്രിയങ്കയുടെ എക്‌സ് പോസ്റ്റിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് പ്രിയങ്കയുടേത് നാണം കെട്ട വഞ്ചനയാ​ണെന്നടക്കമുള്ള പരമർശം റൂവൻ അസർ നടത്തിയത്.

    ഇസ്രായേൽ അംബസാഡറുടെ നടപടി കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തതാണെന്നും ഇന്ത്യയിലെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയോയെന്നും കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ​ ഖേര ​ ചോദിച്ചു.

    വിദേശ അംബാസഡർ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗത്തിനെതിരെ നടത്തിയ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഗുരുതരമായ അവകാശ ലംഘനമാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശബ്ദരാണെങ്കിലും പാർലമെന്റിന് നിഷ്‌ക്രിയ കാഴ്ചക്കാരനായി നിൽക്കാനാവില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗൗരവ് ​ഗൊഗോയി വ്യക്തമാക്കി.

    വംശഹത്യയിൽ പ്രിയങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച വേദനക്കും സങ്കടത്തിനും മറുപടിയായി ഇസ്രായേൽ അംബാസഡർ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭ എം.പി ​ജയ്റാം ​രമേശ് പറഞ്ഞു.

    ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളോട് ഈ സ്വരത്തിലും ശൈലിയിലും സംസാരിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ അംബാസഡറെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ​യെന്ന് ശിവസേന എം.പി പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി ചോദിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Priyanka GandhiIsrael embassy
    News Summary - ‘Parliament can't stay quiet’: Congress on the offensive after Israel envoy's ‘shameful’ retort to Priyanka Gandhi
    Similar News
    Next Story
    X