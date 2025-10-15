Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:51 AM IST

    ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് തെ​​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ലേ​​ക്ക്

    700 പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ൾ; 93,000 വാ​​ർ​​ഡു​​ക​​ൾ; പാ​​ർ​​ട്ടി ചി​​ഹ്നം ആ​​വ​​ശ്യം മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി ത​​ള്ളി
    Siddaramaiah
    സി​​ദ്ധ​​രാ​​മ​​യ്യ

    ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു: സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് 5700ല​​ധി​​കം ഗ്രാ​​മ​​പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ളു​​ടെ അ​​ഞ്ചു വ​​ർ​​ഷ കാ​​ലാ​​വ​​ധി ഈ ​​വ​​ർ​​ഷം ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ലും അ​​ടു​​ത്ത വ​​ർ​​ഷം ജ​​നു​​വ​​രി​​യി​​ലും അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കാ​​നി​​രി​​ക്കെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ന് ഒ​​രു​​ക്കം ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചു. പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തീ രാ​​ജ് ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ അ​​രു​​ന്ധ​​തി ച​​ന്ദ്ര​​ശേ​​ഖ​​ർ 31 ജി​​ല്ല പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ളു​​ടെ സി.​​ഇ.​​ഒ​​മാ​​രോ​​ടും കാ​​ലാ​​വ​​ധി അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന ഗ്രാ​​മ​​പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ളു​​ടെ വി​​ശ​​ദ​​പ​​ട്ടി​​ക സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചു.

    ഡേ​​റ്റ പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് രാ​​ജ് ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​റേ​​റ്റി​​ൽ ഈ ​​മാ​​സം 24ന​​കം സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്ക​​ണം. അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വി​​ശ​​ദാം​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ, സ്ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്കും വി​​വി​​ധ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​മു​​ള്ള സം​​വ​​ര​​ണ സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ അ​​യ​​ച്ച ക​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​ണ് നി​​ർ​​ദേ​​ശം. പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​തു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് ക​​ത്തെ​​ഴു​​തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്നും മ​​റു​​പ​​ടി​​ക്കാ​​യി കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്നും ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ ജി.​​എ​​സ്. സ​​ൻ​​ഗ്രേ​​ഷി പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്ഥാ​​പ​​ന മ​​ണ്ഡ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ചി​​ല ലെ​​ജി​​സ്ലേ​​റ്റി​​വ് കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ (എം‌.​​എ​​ൽ.‌​​സി) പാ​​ർ​​ട്ടി ചി​​ഹ്ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ൽ മ​​ത്സ​​രി​​ക്കാ​​ൻ സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളെ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി സി​​ദ്ധ​​രാ​​മ​​യ്യ ഈ ​​നി​​ർ​​ദേ​​ശം നി​​ര​​സി​​ച്ചു. രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ഗ്രൂ​​പ്പി​​സ​​ത്തെ പ്രോ​​ത്സാ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും ഗ്രാ​​മ​​ത​​ല ഐ​​ക്യം ത​​ക​​ർ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന മോ​​ശം ആ​​ശ​​യം എ​​ന്നാ​​ണ് മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്.

    ഗ്രാ​​മ​​പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ അ​​വ​​രു​​ടേ​​താ​​യ ചി​​ഹ്ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് മ​​ത്സ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് തു​​ട​​രു​​മെ​​ന്നും അം​​ഗീ​​കൃ​​ത രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട ചി​​ഹ്ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് നി​​രോ​​ധി​​ക്കു​​മെ​​ന്നും തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ സ്ഥി​​രീ​​ക​​രി​​ച്ചു. ക​​ക്ഷി​​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി നി​​ർ​​ണ​​യ​​ത്തി​​ൽ ഘ​​ട​​ക​​മാ​​ണെ​​ങ്കി​​ലും ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക​​യി​​ൽ ഗ്രാ​​മ​​പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ പാ​​ർ​​ട്ടി ചി​​ഹ്ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന രീ​​തി​​യി​​ല്ല. 2020 ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ൽ ര​​ണ്ടു ഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യാ​​ണ് ഗ്രാ​​മ​​പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ന​​ട​​ന്ന​​ത്. 93,000 വാ​​ർ​​ഡു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ന​​ട​​ക്കു​​ക.

    X