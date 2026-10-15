'ഇസ്രായേലിൽ ഫലസ്തീൻ തടവുകാർക്ക് നേരെയുള്ള റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ് പ്രയോഗം പെരുകുന്നു'- മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന

'ഇസ്രായേലിൽ ഫലസ്തീൻ തടവുകാർക്ക് നേരെയുള്ള റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ് പ്രയോഗം പെരുകുന്നു'- മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനtext_fields
തെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേലി ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന ഫലസ്തീനി തടവുകാർക്കുനേരെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെടിയുതിർക്കുന്നതായി പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. തടവുകാർക്ക് കടുത്ത പരിക്കേൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അടുത്തകാലത്തായി ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് 'ഫിസിഷ്യൻസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇസ്രായേൽ' , 'പബ്ലിക് കമ്മിറ്റി എഗെയ്ൻസ്റ്റ് ടോർച്ചർ ഇൻ ഇസ്രായേൽ' (PCATI) എന്നീ പ്രമുഖ സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഗസ്സ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇസ്രായേലി ജയിലുകളിലെ അവസ്ഥ അതിദയനീയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തടവുകാർക്കുനേരെ റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 22 ആക്രമണ സംഭവങ്ങളാണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ ഒരാളൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാവരും ഫലസ്തീനികളാണ്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജയിലുകളിൽ നിത്യസംഭവമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘടനകൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
തടവുകാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യത്തിലധികം ബലപ്രയോഗമാണ് കാവൽക്കാർ നടത്തുന്നത്. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് നിയമപ്രകാരം ഇത്തരം രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത്. എന്നാൽ സാധാരണ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവുമോ ഇല്ലാതെയോ ആണ് പലപ്പോഴും വെടിവെപ്പ് നടക്കുന്നത്. വയറ്, മുട്ട്, കാൽ, ഇടുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പലർക്കും വെടിയേറ്റത്. ചിലർക്ക് അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ജൂണിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ, അടുത്തുവെച്ച് റബ്ബർ ബുള്ളറ്റേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ 45-കാരനായ ഒരു തടവുകാരന്റെ അണ്ഡാശയം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.
മാസങ്ങളോളം ഇസ്രായേലി ജയിലുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മോചിതനായ ഒരു ഫലസ്തീനി തടവുകാരൻ നൽകിയ മൊഴി പ്രകാരം, അർദ്ധരാത്രിയിൽ ജയിൽ മുറികളിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുന്ന ഗാർഡുകൾ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെടിയുതിർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ ഗുരുതരമായ പൊള്ളലും ഇൻഫക്ഷനുകളും ഉണ്ടായതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രിസൺ സർവീസിന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ അയച്ച കത്തിന് മറുപടിയായി, നിയമാനുസൃതമായ രീതിയിലാണ് റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ജയിൽ അധികൃതർ അവകാശപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ തടവുകാരുടെ അവകാശങ്ങൾ കവരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അനധികൃതവും ക്രൂരവുമായ നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തിലധികം ഫലസ്തീനികളാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്നത്.
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