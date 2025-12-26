അതിർത്തിയിൽ ആന്റി-ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ച് പാകിസ്താൻ

അതിർത്തിയിൽ ആന്റി-ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ച് പാകിസ്താൻtext_fields
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താൻ പാക് അധീന കശ്മീരിലെ അതിർത്തിയിൽ ആന്റി ഡ്രോൺ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓപറേഷൻ സിന്ദൂർ പോലുള്ള സൈനിക ആക്രമണത്തെ ഭയന്നാണ് ഈ നീക്കം. പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ (LoC) പാകിസ്താൻ ആന്റി-ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാവൽകോട്ട്, കോട്ലി, ഭീംബർ മേഖലകളിൽ പുതിയ കൗണ്ടർ-ആളില്ലാത്ത ആകാശ സംവിധാനങ്ങൾ (C-UAS) സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ശത്രു ഡ്രോണുകളെ തിരിച്ചറിയാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും തടസ്സപ്പെടുത്താനും വെടിവെക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ് കൗണ്ടർ-ആളില്ലാത്ത ആകാശ സംവിധാനങ്ങൾ.
ഇന്ത്യ വീണ്ടും ഓപറേഷൻ സിന്ദൂർ പോലുള്ള സൈനിക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചേക്കുമെന്ന് പാകിസ്താൻ സൈന്യം ഭയപ്പെടുന്നു. നിയന്ത്രണരേഖയിൽ പാകിസ്താൻ 30-ലധികം പ്രത്യേക ആന്റി-ഡ്രോൺ യൂനിറ്റുകളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മുർറിയിലെ 12-ാമത് ഇൻഫൻട്രി ഡിവിഷനും കോട്ലി-ഭീംബർ മേഖലയിലെ ബ്രിഗേഡുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 23ാമത് ഇൻഫൻട്രി ഡിവിഷനുമാണ് ഈ വിന്യാസങ്ങൾ നടത്തിയത്. എൽ.ഒ.സിയിൽ വ്യോമനിരീക്ഷണവും ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധശേഷിയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് വിന്യാസങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഓപറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ റഡാറും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും പാകിസ്താൻ ഡ്രോണുകളെയും യുദ്ധവിമാനങ്ങളെയും ആകാശത്ത് വെച്ച് വെച്ചുതന്നെ തകർത്തിരുന്നു.
ഏകദേശം 300 കി.മീറ്റർ അകലെ പറന്ന വിമാനത്തെയും സുദർശൻ മിസൈൽ സംവിധാനം വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. യുദ്ധവിമാനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ സംവിധാനവും വായുവിലൂടെയുള്ള മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.
കൂടാതെ, റഫേലുകളും സുഖോയ്-30കളും ചേർന്ന് പാകിസ്താന്റെ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രവും തകർത്തിരുന്നു. ചൈനീസ് നിർമിത വിങ് ലൂങ് ഡ്രോണുകളെയും നശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
