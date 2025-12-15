Begin typing your search above and press return to search.
    15 Dec 2025 11:54 PM IST
    15 Dec 2025 11:54 PM IST

    പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം: കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് എ​ൻ.​ഐ.​എ; ഏഴു പ്രതികൾ, ല​ശ്ക​റെ ത്വ​യ്യി​ബയും ദ ​റെ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് ഫ്ര​ണ്ടും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

    Pahalgam Terror Attack
    ജ​മ്മു: ഏ​പ്രി​ൽ 22നു​ണ്ടാ​യ പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും ആ​റു വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ൻ.​ഐ.​എ കു​റ്റ​പ​ത്രം. ല​ശ്ക​റെ ത്വ​യ്യി​ബ, ദ ​റെ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് ഫ്ര​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ പാ​കി​സ്താ​നു​ള്ള പ​ങ്ക് കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 25 ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ ഒ​രാ​ളു​മാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. 1597 പേ​ജു​ള്ള കു​റ്റ​പ​ത്രം ജ​മ്മു എ​ൻ.​ഐ.​എ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​യെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന സാ​ജി​ദ് ജാ​ട്ടി​ന് പു​റ​മെ, ജൂ​ലൈ 29ന് ​ശ്രീ​ന​ഗ​റി​ലെ ദ​ചി​ഗാ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മ​ഹാ​ദേ​വി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് പാ​ക് ഭീ​ക​ര​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ഫൈ​സ​ൽ ജാ​ട്ട് എ​ന്ന സു​ലൈ​മാ​ൻ ഷാ, ​ഹ​ബീ​ബ് താ​ഹി​ർ എ​ന്ന ജി​ബ്രാ​ൻ, ഹം​സ അ​ഫ്ഗാ​നി എ​ന്നി​വ​രാ​ണി​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രാ​യി യു​ദ്ധം ചെ​യ്തു എ​ന്ന കു​റ്റം പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ട്ടു ​മാ​സം നീ​ണ്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന ര​ണ്ടു​പേ​രെ (പ​ർ​വാ​യി​സ് അ​ഹ്മ​ദ്, ബ​ഷീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ജോ​ത​ർ) എ​ൻ.​ഐ.​എ ജൂ​ൺ 22ന് ​അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഭീ​ക​ര​ർ​ക്ക് താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റം.

