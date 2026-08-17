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    India
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 11:10 AM IST

    ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പട്രോളിങ് ചൈന തടഞ്ഞോ?; കേന്ദ്രത്തോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി ഉവൈസി

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    ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പട്രോളിങ് ചൈന തടഞ്ഞോ?; കേന്ദ്രത്തോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി ഉവൈസി
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    ന്യൂഡൽഹി: അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി എ.ഐ.എം.ഐ.എം അധ്യക്ഷനും ഹൈദരാബാദ് എം.പിയുമായ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പട്രോളിങ് തടഞ്ഞെന്നും സൈന്യം നേരത്തെ പട്രോളിങ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രദേശത്ത് ചൈനീസ് സൈന്യം സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉവൈസി കേന്ദ്രത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്.

    ചൈന അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ മൗനം തുടരുന്നതിനാലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് ഉവൈസി എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പട്രോളിങ് സംഘം നേരത്തെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി അടുത്തിടെ തടഞ്ഞിരുന്നോയെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈനികർ സ്ഥാപിച്ച താൽക്കാലിക ഘടന ചൈനീസ് സൈന്യം തകർത്തിരുന്നോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

    ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നേരത്തെ പട്രോളിങ് നടത്തിയിരുന്ന അതേ പ്രദേശത്ത് ചൈനീസ് സൈന്യം ടെന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഉവൈസി ചോദിച്ചു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഉവൈസിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിലെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചൈന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്.

    2020ൽ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ആരംഭിച്ച സൈനിക സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ അതിർത്തി വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും സൈനിക നയതന്ത്ര തലങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. വിവിധ സംഘർഷ മേഖലകളിൽ സൈനിക പിന്മാറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിശാലമായ അതിർത്തി തർക്കത്തിന് ഇതുവരെ പൂർണ പരിഹാരമായിട്ടില്ല.

    അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ അതിർത്തി മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഉവൈസിയുടെ ആരോപണം. ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വിഷയം ഗൗരവമുള്ളതായിരിക്കും. ഉവൈസി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളോട് കേന്ദ്രസർക്കാരോ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളോ ഇതുവരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

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    TAGS:Asaduddin OwaisiIndian Armyindia-china borderArunachalpradesh
    News Summary - Owaisi Questions China Border Patrol
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