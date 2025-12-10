Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:25 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:25 PM IST

    ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ​മി​തി; വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഡി.​ജി.​സി.​എ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​ന്റെ ദൈ​നം​ദി​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ന് സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ). ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഫ്ലൈ​റ്റ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഇ​ൻ​സ്‍പെ​ക്‌​ട​ർ, സീ​നി​യ​ർ ഫ്ലൈ​റ്റ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഇ​ൻ​സ്‍പെ​ക്‌​ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന എ​ട്ടു​പേ​രാ​ണ് സ​മി​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ മും​ബൈ​യി​ലെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​യോ​ഗി​ക്കും. ദി​വ​സ​വും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും.

    ആ​കെ എ​ത്ര വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു, ഓ​രോ വി​മാ​ന​വും പ​റ​ക്കു​ന്ന ദൂ​രം, അ​ത​ത് ദി​വ​സം ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്യു​ന്ന പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം, നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്ക് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​കെ സ​മ​യം, പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​വ​ധി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വ് മൂ​ലം ബാ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ, സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്‍ബൈ ആ​യു​ള്ള കോ​ക്‌​പി​റ്റ്, കാ​ബി​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കും.

    ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, ഡി.​ജി.​സി.​എ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ, റീ​ഫ​ണ്ട് നി​ല, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലെ കൃ​ത്യ​ത, വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ന​ഷ്‍ട​പ​രി​ഹാ​രം, ബാ​ഗേ​ജ് തി​രി​കെ എ​ത്തി​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ർ നോ​ക്കു​ക. ഈ ​ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സ​ർ​വീ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ തു​ട​രു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ സി.​ഇ.​ഒ പീ​റ്റ​ർ എ​ൽ​ബേ​ർ​സി​നോ​ട് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ഡി.​ജി.​സി.​എ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ എ​ല്ലാ സീ​നി​യ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സി.​ഇ.​ഒ​ക്കൊ​പ്പം ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. പ്ര​തി​സ​ന്ധി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സി.​ഇ.​ഒ സ​മ​ഗ്ര വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണം. സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ എ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, ആ​കെ റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, ന​ൽ​കി​യ റീ​ഫ​ണ്ട്, റീ​ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം, പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, നി​ല​വി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം എ​ന്നീ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​ക​ണം.

