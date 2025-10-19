Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 10:54 PM IST

    കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ 4.6 ലക്ഷം വ്യാജ ക്ലെയിമുകൾ; സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് കേ​ന്ദ്രം

    കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ 4.6 ലക്ഷം വ്യാജ ക്ലെയിമുകൾ; സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് കേ​ന്ദ്രം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ആ​യു​ഷ്മാ​ൻ ഭാ​ര​ത് പ്ര​ധാ​ൻ മ​ന്ത്രി ജ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ യോ​ജ​ന (എ.​ബി- പി.​എം- ജെ.​എ.​വൈ)​യി​ൽ 4.6 ല​ക്ഷം വ്യാ​ജ ക്ലെ​യി​മു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി കേ​ന്ദ്രം.

    2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ 2025 മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ​ക്ലെ​യി​മു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ) യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    വ്യാ​ജ​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തി​​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 272 കോ​ടി രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്ന 1,33,611 ​ക്ലെ​യി​മു​ക​ൾ നി​ര​സി​ച്ച​താ​യും എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 4,63,669 ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക്ലെ​യി​മു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ ഡേ​റ്റ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ഏ​ഴു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച ആ​യു​ഷ്മാ​ൻ ഭാ​ര​ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 15.14 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    Girl in a jacket

