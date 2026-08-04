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    India
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 10:40 PM IST

    പി.​എം. സൂ​ര്യ ഘ​ർ: മു​ഫ്ത് ബി​ജ്‌​ലി യോ​ജ​ന​; പുരപ്പുറ സോളാർ 50 ലക്ഷം വീടുകളിലെത്തി

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ പി.​എം. സൂ​ര്യ ഘ​ർ: മു​ഫ്ത് ബി​ജ്‌​ലി യോ​ജ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് 50.06 ല​ക്ഷം വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യി കേ​ന്ദ്ര ന​വീ​ന-​പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം. അ​തി​നു​മു​മ്പു​ള്ള പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട റൂ​ഫ്‌​ടോ​പ്പ് സൗ​രോ​ർ​ജ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 7.94 ല​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    75,021 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പു​ര​പ്പു​റ സൗ​രോ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം 5,038 സോ​ളാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ എ​ട്ടു​മാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​ത് 16,328 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 5.06 ല​ക്ഷം വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​തു​വ​രെ 28,024 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ​ബ്സി​ഡി ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 19 ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി ബി​ൽ പൂ​ജ്യ​മാ​യ​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ധി​ക​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി, ഗ്രി​ഡി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 12 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് 421 കോ​ടി രൂ​പ വ​രു​മാ​നം നേ​ടി​യ​താ​യും, വൈ​ദ്യു​തി വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ശ​രാ​ശ​രി വ​ർ​ഷം 3,500 രൂ​പ അ​ധി​ക വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

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    TAGS:Narendra Modicentral governmentPrime MinisterSolar Electricity ProjectLatest News
    News Summary - പുരപ്പുറ സോളാർ 50 ലക്ഷം വീടുകളിലെത്തി
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