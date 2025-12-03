Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightറിസർവേഷൻ കൗണ്ടറുകളിലെ...
    India
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 10:20 PM IST

    റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറുകളിലെ തത്കാൽ ബുക്കിങ്ങിന് ഒ.ടി.പി വരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറുകളിലെ തത്കാൽ ബുക്കിങ്ങിന് ഒ.ടി.പി വരുന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: റെ​യി​ൽ​വേ റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ത​ത്കാ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പാ​സ്​​വേ​ഡ് (ഒ.​ടി.​പി) ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ത​ത്കാ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഒ.​ടി.​പി സം​വി​ധാ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ ഇ​ത് പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ചി​ല ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം, ഇ​പ്പോ​ൾ 52 ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി. കു​റ​ച്ചു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം മ​റ്റു ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കു​കൂ​ടി ഒ.​ടി.​പി ബാ​ധ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ത​ത്കാ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ ബു​ക്കി​ങ്ങി​നാ​യു​ള്ള റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് ഒ.​ടി.​പി അ​യ​ക്കും. ഈ ​ഒ.​ടി.​പി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ടി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭ്യ​മാ​കൂ. ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക, ബു​ക്കി​ങ് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ ത​ത്കാ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian railwayTalkalIndia News
    News Summary - OTP coming for Tatkal bookings at reservation counters
    Similar News
    Next Story
    X