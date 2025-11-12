Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 7:00 AM IST

    കേന്ദ്രവുമായുള്ള എതിർപ്പ് ഇനി പഴങ്കഥ; മന്ത്രി ധർമേ​​ന്ദ്ര പ്രധാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഇനി​ ‘മുഖ്യാതിഥി’

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി.​എം ശ്രീ ​ഒ​പ്പി​ട​ൽ വി​വാ​ദ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​ കേ​ന്ദ്ര​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി എ​ത്തു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘കേ​ര​ള എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ ​കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്​ 2026’ലേ​ക്കാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര​പ്ര​ധാ​നെ നേ​രി​ട്ട്​ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്.

    ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ശേ​ഷം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ലും കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​രെ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​റി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യ​ക്ഷ കാ​വി​വ​ത്​​ക​ര​ണ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്ക്​ ‘നോ ​എ​ൻ​ട്രി’ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    കാ​വി​വ​ത്​​ക​ര​ണ അ​ജ​ണ്ട ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്​​ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ന​യം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​​യെ​ല്ലാം കേ​ര​ളം അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മ​ഗ്ര​ശി​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​ഫ​ണ്ട്​ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്​ വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​നാ​യി പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മാ​റ്റം ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ന്​ കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ൻ​മാ​റാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലു​മാ​ണ്.

    ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​മാ​ണ്​ പി.​എം ശ്രീ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി കേ​ര​ളം ഒ​പ്പി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​വി​വ​ത്​​ക​ര​ണ അ​ജ​ണ്ട ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​തും.

    നേ​ര​ത്തെ ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര​പ്ര​ധാ​നെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട്​ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച ഫ​ണ്ട്​ വി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​തെ പ​ണം ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Dharmendra Pradaneducation ministry
    News Summary - Opposition with the Center is now a thing of the past; Minister Dharmendra Pradhan will now be the 'Chief Guest' of the Education Department
