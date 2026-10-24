സേവനം കുറ്റമോ? ഒഡീഷയിൽ ആദിവാസികൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടറുടെ അറസ്റ്റ് ഭരണകൂട ഭീകരതയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

സേവനം കുറ്റമോ? ഒഡീഷയിൽ ആദിവാസികൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടറുടെ അറസ്റ്റ് ഭരണകൂട ഭീകരതയെന്ന് പ്രതിപക്ഷംtext_fields
ഭുവനേശ്വർ: ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യസേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഒഡിഷയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയ ഡോക്ടറെയും ദളിത് പ്രവർത്തകനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒഡിഷയിലെ റായഗഡ ജില്ലയിൽ ബോക്സൈറ്റ് ഖനനത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഒക്ടോബർ 16-ന് രാത്രി ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
39 കാരനായ ഡോ. റാൻഡൽ സക്കറിയയും ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റായ ലക്ഷ്മൺ നെയ്കയുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം കാന്തമാൽ ഗ്രാമത്തിൽ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളെച്ചൊല്ലി നാട്ടുകാരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിലാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വധശ്രമം, കലാപമുണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിയ അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളും ആയുധ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് പൊലീസ് ഈ അറസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതെന്ന ആരോപണം അധികൃതർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഖനനത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത ആദിവാസികളെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇരുവരും പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വാദം. ഈ സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടറെക്കൂടാതെ നിരവധി പേർക്കെതിരെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
കർണാടകയിലെ മംഗളൂരു സ്വദേശിയായ റാൻഡൽ സക്കറിയ മുംബൈയിലാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ സെന്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എം.ബി.ബി.എസും രാജസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എം.ഡിയും കരസ്ഥമാക്കി. 2017-ൽ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം ഒഡിഷയിലെ കാലഹണ്ടിയിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട് അവിടെ സ്വതന്ത്രമായി ജോലി ചെയ്യാനും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലെ ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ചികിത്സ നൽകാനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ പ്രദേശത്തെ ബോക്സൈറ്റ് ഖനനത്തിനെതിരെയുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് പോലീസ് നടപടിയുണ്ടായത്. സമാനമായി, 'മാ മാതി മാലി സുരക്ഷ മഞ്ച്' എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രമുഖ നേതാവും ദളിത് പ്രവർത്തകനുമായ ലക്ഷ്മൺ നെയ്കും ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടിവന്ന വ്യക്തിയാണ്.
ഈ അറസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ സിവിൽ സമൂഹ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും വനഭൂമിയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആദിവാസികൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ നീക്കമാണിതെന്ന് ഒഡിഷയിലെ കൺസേൺഡ് സിറ്റിസൺസ് കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഒഡിഷയിലെ ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജൈറാം രമേശ് രംഗത്തെത്തി. ആദിവാസി-ദളിത് സമൂഹങ്ങളുടെ അവകാശപ്പോരാട്ടങ്ങളെ ഭയക്കുന്ന ഭരണകൂടം വ്യാപകമായ അടിച്ചമർത്തലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് ഖനന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഒഡിഷയിലെ ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.