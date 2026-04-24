Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ...
    India
    Posted On
    date_range 24 April 2026 11:24 PM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 11:24 PM IST

    ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കാൻ പുതിയ നോട്ടീസുമായി പ്രതിപക്ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ഗ്യാനേഷ് കുമാർ

    ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയ അവതരണ നോട്ടീസുമായി വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷം. ആദ്യ നോട്ടീസ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രാജ്യസഭ, ലോക്സഭ സെക്രട്ടറിമാർ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 73 അംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട നോട്ടീസ് നൽകിയത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്റാം രമേശ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സാഗരിക ഘോഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ 11 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട നോട്ടീസിൽ ഒമ്പത് കുറ്റങ്ങളാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചത്.

    നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നടക്കം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഏഴ് ആരോപണങ്ങളാണ് രാജ്യസഭയിൽ 63 അംഗങ്ങളും ലോക്സഭയിൽ 130 അംഗങ്ങളും ഒപ്പിട്ട ആദ്യ നോട്ടീസിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 324(5) പ്രകാരം സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലും അതേ കാരണങ്ങളാലും മാത്രമേ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറെ പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കൂ. രാജ്യസഭയിൽ ഇതിന് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ 50 എം.പിമാരുടെയും ലോക്‌സഭയിൽ 100 എം.പിമാരുടെയും ഒപ്പുവേണം. രണ്ട് സഭകളും പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചാൽ ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കറും രാജ്യസഭാ ചെയർമാനും സംയുക്തമായാണ് അന്വേഷണ സമിതി രൂപവത്കരിക്കേണ്ടത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommissionChief Election commissionoppositionGyanesh Kumar
    News Summary - Opposition issues fresh notice to remove Gyanesh Kumar
    Next Story
    X