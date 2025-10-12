Begin typing your search above and press return to search.
    ഓപറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ തെറ്റായിരുന്നു -മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചിദംബരം

    മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പി. ചിദംബരം

    ഹിമാചൽപ്രദേശ്: ഓപറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ തെറ്റായ സമീപനമായിരുന്നുവെന്നും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ‘ആ തെറ്റിന് സ്വന്തം ജീവൻ വിലയായി നൽകി’യെന്നും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി. ചിദംബരം ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കസൗലിയിൽ നടന്ന ഖുശ്‍വന്ത് സിങ് സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായ ഹരീന്ദർ ബവേജയുടെ ‘ദേ വിൽ ഷോട്ട് യു, മാഡം’ എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയുമായ ചിദംബരം ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്.

    ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനോടും എനിക്ക് അനാദരവില്ല, പക്ഷേ ഓപറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടത്തിയ രീതി തീർത്തും തെറ്റായിരുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, സൈന്യത്തെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് മാറ്റി ശരിയായ മാർഗം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. ബ്ലൂസ്റ്റാർ തെറ്റായ സമീപനമായിരുന്നു, ആ തെറ്റിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്റെ ജീവൻ വിലയായി നൽകി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സൈന്യം, പൊലീസ്, ഇന്റലിജൻസ്, സിവിൽ സർവിസ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത തീരുമാനമായിരുന്നു ഓപറേഷൻ ബ്ലൂസ്റ്റാർ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ബവേജയോട് പറഞ്ഞു.

    ചർച്ചക്കിടെ, പഞ്ചാബിലെ നിലവിലെ യഥാർഥ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയാണെന്ന് ചിദംബരം പറഞ്ഞു. ഖലിസ്താന്റെയും വിഘടനവാദത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി അവസാനിച്ചെന്നും യഥാർഥ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയാണെന്നും പഞ്ചാബ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് മനസ്സിലായെന്നും ചിദംബരം പറഞ്ഞു. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.

    എന്തായിരുന്നു ഓപറേഷൻ ബ്ലൂസ്റ്റാർ- ജർണയിൽ സിങ് ഭിന്ദ്രൻവാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഘടനവാദികൾ പ്രത്യേക പഞ്ചാബ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഭയം തേടി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സർക്കാറിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഈ വിഘടനവാദികളെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1984 ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ആറു വരെ ഒരു സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചു.

    ഈ പ്രവർത്തനം ഓപറേഷൻ ബ്ലൂസ്റ്റാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ജൂൺ ആറിന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് തീവ്രവാദികളെ പുറത്താക്കി. ഈ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ, സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിന് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും നിരവധി പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാരണത്താൽ, എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ ആറിന് അതിന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ സൈനിക ഇടപെടൽ വ്യാപകമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

    TAGS:Indira GandhiP ChidambaramOperation Blue Star
