    India
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:16 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:40 PM IST

    സി.എ.എ: അസമിൽ പൗരത്വം ലഭിച്ചത് മൂന്നുപേർക്ക് മാത്രം -മുഖ്യമന്ത്രി

    Himanta Biswa Sarma
    ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ

    ഗു​വാ​ഹ​തി: പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​സ​മി​ൽ 12 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് അ​സ​മി​ൽ പൗ​ര​ത്വം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന വി​വ​രം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സി.​എ.​എ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വ്യ​ർ​ഥ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തു​താ​യി പ​ര​ത്വം ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ ഏ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.


    TAGS:citizenshipHimanta Biswa SarmaIndia NewsCAA
    News Summary - Only 3 People Granted Citizenship Under CAA in Assam: Himanta Biswa Sarma
