    Posted On
    date_range 7 May 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 6:16 AM IST

    ‘ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിന്’ ഒരാണ്ട്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​​ഹ​​ൽ​​ഗാ​​മി​​ലെ ബൈ​​സ​​ര​​ൺ വാ​​ലി​​യി​​ൽ നി​​ര​​പ​​രാ​ധി​ക​ളാ​യ 26 പേ​രെ നി​​ഷ്ഠു​​ര​​മാ​​യി വെ​​ടി​​വെ​​ച്ചു​​കൊ​​ന്ന​തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​ന്യം ന​​ൽ​​കി​​യ തി​​രി​​ച്ച​​ടി ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ’ ന​ട​ന്നി​ട്ട് ഒ​രു വ​ർ​ഷം. 2025 മേ​യ് ഏ​ഴി​ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ 1.44ന് ​ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​ര, നാ​വി​ക, വ്യോ​മ​സേ​ന​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ‌ സി​ന്ദൂ​ർ’ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ മു​സാ​ഫ​ർ​ബാ​ദ്, ബ​ഹാ​വ​ൽ​പു​ർ, കോ​ട്‍ലി, മു​രി​ദ്കെ തു​ട​ങ്ങി ഒ​മ്പ​ത് ഭീ​ക​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ അ​​തി​​ർ​​ത്തി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ആ​​റു​​മു​​ത​​ൽ 100 വ​​രെ കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ അ​​ക​​ലെ​​യു​​ള്ള കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളാ​​ണി​​വ. പാ​​കി​​സ്താ​​ന്റെ വ്യോ​​മാ​​തി​​ർ​​ത്തി ലം​​ഘി​​ക്കാ​​തെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു കൃ​​ത്യ​​വും സൂ​​ക്ഷ്മ​​വു​​മാ​​യ ആ​​ക്ര​​മ​​ണം. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ കേ​വ​ലം അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ ചെ​റി​യൊ​രു ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ല​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പാ​കി​സ്താ​ന്റെ സൈ​നി​ക ശേ​ഷി​യെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യും ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​ന്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    വി​​നോ​​ദ​​സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ൾ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ 26 പേ​​രെ ഭീ​​ക​​ര​​ർ വെ​​ടി​​വെ​​ച്ച് വീ​​ഴ്ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ പ​​ല​​രു​​ടെ​​യും ഭാ​​ര്യ​​മാ​​ർ ദൃ​​ക്സാ​​ക്ഷി​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. ദു​​ര​​ന്തം നേ​​രി​​ൽ​ക്ക​​ണ്ട അ​​വ​​രോ​​ടു​​ള്ള ആ​​ദ​​ര​​സൂ​​ച​​ക​​മാ​​യാ​​ണ് തി​​രി​​ച്ച​​ടി​​ക്ക് ‘സി​ന്ദൂ​ർ’ എ​ന്ന ​പേ​​ര് തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്ത​​ത്. ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ വി​​വാ​​ഹി​​ത​​രാ​​യ സ്ത്രീ​​ക​​ൾ നെ​​റ്റി​​യി​​ൽ സി​​ന്ദൂ​​രം തൊ​​ടു​​ന്ന​​ത് പ​​തി​​വാ​​ണ്. നാ​​വി​​ക​​സേ​​ന​​യി​​ൽ ല​​ഫ്റ്റ​​ന​​ന്റാ​​യ വി​​ന​​യ് ന​​ർ​​വാ​​ളി​​​ന്റെ മൃ​​ത​​ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന​​രി​​കെ ദുഃ​​ഖാ​​ർ​​ത്ത​​യാ​​യി ഇ​​രി​​ക്കു​​ന്ന ഭാ​​ര്യ ഹി​​മാ​​ൻ​​ഷി ന​​ർ​​വാ​​ളി​​​ന്റെ ചി​​ത്രം ഭീ​​ക​​രാ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ത്തി​​​ന്റെ പ്ര​​തീ​​ക​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യി മാ​​റി. രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്‍റെ ആ​​ത്മ​​വി​​ശ്വാ​​സ​​വും ആ​​ത്മാ​​ഭി​​മാ​​ന​​വും മാ​​നം മീ​​തെ ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​യ ‘ഓ​​പ​റേ​​ഷ​​ൻ സി​​ന്ദൂ​​ർ’ രാ​​ജ്യ​​ത്തോ​​ട് വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ കേ​​ണ​​ല്‍ സോ​​ഫി​​യ ഖു​​റേ​​ഷി​​യെ​​യും വി​​ങ് ക​​മാ​​ന്‍ഡ​​ര്‍ വ്യോ​​മി​​ക സി​​ങ്ങി​​നെ​​യും സൈ​ന്യം ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ച​രി​ത്ര​നി​യോ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ, കേ​ണ​ൽ സോ​ഫി​യ​ക്ക് മ​ധ്യ​പ്ര​​ദേ​ശ് ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​ലെ മ​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദ്വേ​ഷ പ​രാ​മ​ർ​ശം കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യം സാ​ക്ഷി​യാ​യി.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​റി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പൂ​ഞ്ച്, ര​ജൗ​രി, കു​പ്‌​വാ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ അ​തി​ർ​ത്തി ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ഷെ​ല്ലാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 14 സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ങ്ക​റു​ക​ൾ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ കാ​ര​ണം നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​യി​ട​ത്തും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സ​​മാ​​ധാ​​ന​​ജീ​​വി​​തം കെ​​ട്ടി​​പ്പ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ ക​​ശ്മീ​​ർ ജ​​ന​​ത ക​​ഠി​​ന​​പ​​രി​​ശ്ര​​മം ന​​ട​​ത്തി​​വ​​ര​​വെ അ​​തി​​നെ​​യെ​​ല്ലാം ത​​കി​​ടം മ​​റി​​ച്ചാ​​യി​രു​ന്നു പ​​ഹ​​ൽ​​ഗാ​​മി​​ലെ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം

    TAGS:indian militaryPakistanPahalgam Terror AttackOperation Sindoor
    News Summary - One year of 'Operation Sindoor'
