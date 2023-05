cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കു​ട​ക് പോ​ളി​ബേ​ട്ട ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചു. ബോ​ബി (50) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​യാ​ളെ മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ മ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​ടി​ക്കേ​രി അ​മ്മ​ത്തി ഹൊ​സു​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ക​രെ​ക്കാ​ടി​ൽ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യോ​ടൊ​പ്പം ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മാ​ത എ​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ ആ​ന ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​യാ​ളെ മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. Show Full Article

One person died after being attacked by an elephant in Kodagu