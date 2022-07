cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ല​ഖ്നോ: ല​ഖ്നോ ലു​ലു​മാ​ളി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ന​മ​സ്ക​രി​ച്ചെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് പൊ​ലീ​സ് ഒ​രാ​ളെ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​തു​വ​രെ അ​ഞ്ച് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ല​ഖ്നോ​വി​ലെ ചൗ​പ​ദി​യ സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ദി​ലാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മ​റ്റു പ്ര​തി​ക​ളെ ഉ​ട​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ മാ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ആ​രു​മി​ല്ല.ജൂ​ലൈ 13നാ​ണ് പു​തു​താ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ലു​ലു മാ​ളി​ൽ ഒ​രു കൂ​ട്ടം ആ​ളു​ക​ൾ ന​മ​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നു പി​റ​കെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഹി​ന്ദു സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. സ​മാ​ധാ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മ​ലി​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ​ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു Show Full Article

One more person who prayed at Lucknow Lulu Mall was arrested