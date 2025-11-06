Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഹരിയാനയിൽ എട്ടിലൊന്ന്...
    India
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 1:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 1:00 AM IST

    ഹരിയാനയിൽ എട്ടിലൊന്ന് വോട്ടർമാരും വോട്ടു ചോരിയുടെ ഭാഗമായെന്ന്; കോൺഗ്രസിന് ബി.ജെ.പിയെക്കാൾ കുറവ് വന്നത് 22,779 വോട്ടുകൾ മാത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    Rahul Vote Chori
    cancel
    camera_alt

    ഹ​രി​യാ​ന വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വി​ളി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ, ബിഹാറിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തവരെ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ. ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ മാ​ത്രം 187 യ​ഥാ​ർ​ഥ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കിയെന്ന് ഇവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു

    ഹരിയാനയിൽ വോട്ടുചോരിയിലൂടെ ബി.ജെ.പി ഭരണം പിടിച്ചതെങ്ങനെയെന്നാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിലൂടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി സമർഥിച്ചത്. ഹരിയാനയിൽ എട്ടിലൊന്ന് വോട്ടർമാരും വോട്ടു ചോരിയുടെ ഭാഗമായെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ വോട്ടർമാർ രണ്ടു കോടിയോളമാണ്. ഇതിൽ കൃത്രിമത്വം നടന്നത് 25 ലക്ഷം വോട്ടുകളിലാണ്. ഈ വൻചോരിക്കിടയിലും കോൺഗ്രസിന് ബി.ജെ.പിയെക്കാൾ കുറവ് വന്നത് 22,779 വോട്ടുകൾ മാത്രം.

    ആരോപണത്തിന്റെ മൂർച്ച കടുപ്പിച്ച് രാഹുൽ

    ന്യൂഡൽഹി: ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഉയർന്നുവന്ന ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്നതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കർണാടകയിലെ മഹാദേവപുര, ആലന്ദ് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഡേറ്റ സഹിതം പുറത്തുവിട്ട ‘വോട്ടുകൊള്ള’ ഹരിയാനയിലെത്തിയപ്പോൾ ആരോപണത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും വർധിച്ചു. ഏതാനും മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വോട്ടുകൊള്ളയല്ല, മറിച്ച് ‘സർക്കാർ കൊള്ള’ തന്നെയാണ് നടന്നതെന്ന് തെളിവുകൾ സഹിതം സമർഥിക്കാൻ ബുധനാഴ്ച പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ രാഹുലിന് സാധിച്ചു.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകിയക്ക് പുറമെ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം സംവിധാനങ്ങളെയും വ്യവസ്ഥകളെയും തകർക്കുന്ന ഗുരുതര അട്ടിമറിയുടെ പിന്നാമ്പുറ നീക്കങ്ങളാണ് രാഹുൽ ഉയർത്തിയത്. കർണാടക നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഭരണത്തിലെത്തിയെങ്കിലും തൊട്ടുപിന്നാലെ നടന്ന ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാണുണ്ടായത്. ഇതോടെ, ചില മണ്ഡലങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കോൺഗ്രസ് രഹസ്യമായും വ്യവസ്ഥാപിതമായും ഡേറ്റ ശേഖരിച്ച് പഠിച്ചതോടെയാണ് മഹാദേവപുരയിലേയും ആലന്ദിലെയും വോട്ടുകൊള്ളയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ്, സർക്കാറിനെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ വ്യാപ്തിയുള്ള കേന്ദ്രീകൃത വോട്ടുകൊള്ള രാഹുൽ പൊതുജനത്തിന് മുമ്പാകെ ഡേറ്റ സഹിതം അവതരിപ്പിച്ചത്.

    ഹരിയാനയിലെ വോട്ടുകൊള്ളയുടെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും ഒന്നിലധികം തവണ വിശദ പരിശോധന നടത്താൻ നിർദേശം നൽകിയ താൻ പൂർണമായും ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറത്തുവിടുന്നതെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. മഹാദേവ്പുരയിലെയും ആലന്ദിലെയും വോട്ടുകൊള്ള പുറത്തുവിട്ട ശേഷം ഫോം 6,7 (പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും) എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നത് കമീഷൻ നിർത്തിവെച്ചു. ആ വിവരങ്ങൾ കൂടി ലഭിച്ചാൽ വ്യാജ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 35 ലക്ഷം വരെ ഉയരുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

    എല്ലാ പ്രമുഖ എക്സിറ്റ്പോളുകളും കോൺഗ്രസിന്റെ സുനിശ്ചിത വിജയം പ്രവചിച്ചപ്പോൾ, ബി.ജെ.പി വിജയിക്കുമെന്നും ‘ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്’ എന്നും ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നായബ് സിങ് സെയ്നി പറയുന്ന വിഡിയോ ഒന്നിലധികം തവണ രാഹുൽ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

    വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കളവുണ്ടെങ്കിൽ ജനാധിപത്യമില്ല. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സമഗ്രത നിലനിർത്തേണ്ടത് കമീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. വ്യാജവും മങ്ങിയതുമായ ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കള്ളവോട്ടുകൾ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കാൻ കമീഷന് രണ്ട് മിനിട്ട് മതി. പക്ഷേ, ബി.ജെ.പിയെ സഹായിക്കാൻ കമീഷൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് വോട്ടെടുപ്പിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുന്നതിലുടെ കമീഷൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ യു​വാ​ക്ക​ളോ​ടും ജെ​ൻ സി​​യോ​ടും ആ​ഹ്വാ​നം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​പ​ക വോ​ട്ടു​​കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ യു​വാ​ക്ക​ളും ​ജെ​ൻ സി​യും രം​ഗ​ത്തു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ക​ട്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്,അ​തി​നാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പി​ന് വേ​ണ്ടി​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്താ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം രാ​ഹു​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിത​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ അ​ട്ടി​മ​റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ. ഹ​രി​യാ​ന വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​ക്കെ​തി​രെ ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു പ​രാ​തി​യും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു ബൂ​ത്തി​ലും ഒ​രാ​ൾ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​രാ​ൾ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ ഇ​തി​നെ​തി​രെ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ഹ​രി​യാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 23 ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​ബ് ഹ​രി​യാ​ന ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. അ​തി​ൽ ഒ​രെ​ണ്ണം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ 22 ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ര​ണ്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വി​ടെ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ബിഹാറിൽ വരാന്‍ പോകുന്ന പരാജയം മറയ്ക്കാനുള്ള തന്ത്രം -ബി.ജെ.പി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഹ​രി​യാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ന്‍ തോ​തി​ൽ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ന​ട​ന്നെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം ബി​ഹാ​റി​ൽ വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്ന പ​രാ​ജ​യം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​ക്ക​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​വി​ധി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഇ​പ്പോ​ഴും ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ബി​ഹാ​റി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ കാ​ര്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും, അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ​യം പാ​ഴാ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യാ​വി​രു​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ക​ളി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക്കി​ല്ല.

    ഹ​രി​യാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത് അ​വ​രു​ടെ ത​ന്നെ നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും തോ​ൽ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി ഇ​ത്ത​രം തെ​റ്റാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്താ​റി​ല്ല. ഫ​ലം എ​ന്താ​യാ​ലും അ​ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും റി​ജി​ജു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HaryanaRahul GandhiLatest NewsCongressVote Chori
    News Summary - One-eighth of voters in Haryana have been part of Vote Chori
    Similar News
    Next Story
    X