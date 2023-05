പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ്: സംഘർഷം, ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അകോലയിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ട് പൊലീസുകാർക്കടക്കം നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. 28 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. പ്രവാചകനെയും മുസ്ലിംകളെയും നിന്ദിച്ചുള്ള കരൺ സാഹു എന്നയാളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇതിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം പൊലീസിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പരാതി സ്വീകരിക്കാൻ തയാറായില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്.

പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 48 മണിക്കൂർ ഇന്‍റർനെറ്റും വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിതിഗതികൾ ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് കേസുകൾ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

One Dead Several Injured in Communal Violence in Akola Over Instagram Post