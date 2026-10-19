മണിപ്പൂരിൽ സംഘർഷം വ്യാപിക്കുന്നു; തൗബാലിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്; നിരോധനാജ്ഞ

മണിപ്പൂരിൽ സംഘർഷം വ്യാപിക്കുന്നു; തൗബാലിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്; നിരോധനാജ്ഞtext_fields
ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിൽ സംഘർഷം വ്യാപിക്കുന്നു. ഇംഫാലിൽ നിന്ന് 25 കിലോമീറ്റർ തെക്കുള്ള തൗബാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റയാളെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇവിടെ ചില വീടുകളും വാഹനങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയാക്കി. ഇതോടെ സംഘർഷം തടയാൻ ജില്ലാ അധികൃതർ നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തി.
സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഖംഗബോക് ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സംഗീത പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മൈതാനത്തേക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കല്ലെറിഞ്ഞതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.ഇതോടെ ഖംഗബോക്, സംഗൈയുംഫാം എന്നിവിടങ്ങളിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കല്ലേറിലേക്കും ചില വീടുകളും വാഹനങ്ങളും കത്തിക്കുന്നതിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു. കല്ലേറിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കൂടുതൽ സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സേനകളെ ഇരു ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു."ചില സാമൂഹികവിരുദ്ധ മൂലകങ്ങളുടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം സമാധാനഭംഗം, പൊതുജന ശാന്തത തകർക്കൽ, മനുഷ്യജീവനും സ്വത്തുക്കൾക്കും ആസന്നമായ അപകടം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്..." ഞായറാഴ്ച രാത്രി തൗബാൽ കളക്ടർ പുറപ്പെടുവിച്ച നിരോധനാജ്ഞയിൽ പറയുന്നു.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11 മണി മുതൽ ഖംഗബോക്, സംഗൈയുംഫാം മേഖലകളിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആളുകളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. മണിപ്പൂരിലെ കാംജോങ് ജില്ലയിൽ നാഗ - കുക്കി സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് തൗബാലിലും ആക്രമണം അരങ്ങേറുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഇരു വിഭാഗവും തമ്മിൽ വ്യാപക സംഘർഷവും തീവെപ്പും നടന്നിരുന്നു. കുക്കി വിഭാഗത്തിന്റെ 15 വീടുകൾക്കും നാഗാ വിഭാഗക്കാരുടെ 13 വീടുകൾക്കും നേരെ തീവെപ്പ് നടന്നിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതൽ നാഗ - കുക്കി സംഘർഷത്തിൽ 50-ൽ അധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് കണക്ക്.
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