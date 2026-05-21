Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 21 May 2026 9:06 PM IST
Updated Ondate_range 21 May 2026 9:06 PM IST
സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ദേശീയപാതയിൽ സി.സി.ടി.വി സ്ഥാപിച്ചു; പഞ്ചാബിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - one arrested in panjab for placing cctv in national highway for capturing army movement
പത്താൻകോട്ട്: പഞ്ചാബിൽ സൈന്യത്തിൻറെ നീക്കം നിരീക്ഷിക്കാൻ ദേശീയ പാതയിൽ സി.സി.ടി.വി കാമറ ഘടിപ്പിച്ചയാൾ പിടിയിൽ. ചക്ദരിവാൾ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ബൽജിത് സിങ് എന്ന യുവാവാണ് ദേശീയ പാത 44ൽ സി.സി.ടി.വി കാമറ വെച്ചതിന് പിടിയിലായത്.
പ്രതി ദേശവിരുദ്ധ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നും പാകിസ്താൻ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാൻഡ്ലർമാർക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറിയെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. രാജ്യ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യമാണ് പ്രതി ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ ഫയൽ ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story