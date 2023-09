cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 17ന്​ ​പു​തി​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഗ​ണേ​ഷ ച​തു​ർ​ഥി ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 19ന്​ ​പൂ​ജ ന​ട​ത്തി പു​തി​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങി​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ മോ​ദി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്​ പു​റ​ത്ത്​ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ന്ന്​​ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​പ​ത്രം​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു.

പു​തി​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ മ​ന്ദി​രം നി​ർ​മി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പാ​ണ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. Show Full Article

On Modi's birthday, flag will be hoisted in the new parliament