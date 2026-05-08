വെള്ളം കുടിക്കാനിങ്ങിയപ്പോൾ മുതല പിടിച്ചു; 22കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

വെള്ളം കുടിക്കാനിങ്ങിയപ്പോൾ മുതല പിടിച്ചു; 22കാരന് ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
വഡോദര: ഗുജറാത്തിലെ വഡോദര ദേവ് നദിയിൽ മുതല പിടിച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. യുവാവിനെ മുതല വെള്ളത്തിലൂടെ വലിച്ചിഴക്കുന്ന ഹൃദയഭേദകമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് നടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ. വഡോദര ജില്ലയിലെ വാഗോഡിയ താലൂക്കിലാണ് ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കേ യുവാവിനെ 12 അടിയോളം നീളമുള്ള മുതല വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചത്. 22 കാരനായ മിഥുൻ മഹേഷ്ഭായ് വാസവയാണ് മരിച്ചത്.
കാഗ്ഡിപുര ഗ്രാമത്തിന് സമീപം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കന്നുകാലികളെ മേക്കാൻ പോയതായിരുന്നു മിഥുൻ മഹേഷ്ഭായ് വാസവ. മിഥുൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നദീതീരത്തെത്തിയപ്പോൾ മുതല പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. നദിക്കരയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വീഡിയോ പകർത്തുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഏകദേശം 12 അടി നീളമുള്ള മുതല യുവാവിനു നേരെ ചാടിവീഴുകയും താടിയെല്ലുകൾ മുറുകെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുകയുമായിരുന്നു. രംഗം കണ്ട ദൃക്സാക്ഷികൾ നിസ്സഹായരായി കരയിൽ നിന്നു. യുവാവിനെ വായിൽ പിടിച്ച് മുതല മണിക്കൂറുകളോളം വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വേദനാജനകമായ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.
വാഗോഡിയ പോലീസ്, വനം വകുപ്പ്, അഗ്നിശമന സേന എന്നിവയിലെ സംഘങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, മുതല ആവർത്തിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയും രക്ഷാ ബോട്ടുകൾ അടുത്തെത്തുമ്പോഴെല്ലാം നദിയുടെ അപ്രാപ്യമായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു. യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. വഡോദരയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നദികളിൽ മുതലകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് ജലനിരപ്പ് കുറയുകയും മനുഷ്യരും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ പതിവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നദീതീരങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കാൻ തദ്ദേശ ഭരണകൂടം താമസക്കാർക്ക് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
