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    അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ചെലവഴിക്കാതെ മടക്കിയത് 2.36 ലക്ഷം കോടി രൂപ; ഒഡീഷ സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റ് നിർവഹണത്തിൽ കടുത്ത വീഴ്ചയെന്ന് സി.എ.ജി റിപ്പോർട്ട്

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    Over ₹2.36 Lakh Crore Unspent in 5 Years: CAG Slams Odishas Budget Estimates and Fund Utilisation
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    ഭുവനേശ്വർ: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി (2020-21 മുതൽ 2024-25 വരെ) ഒഡീഷയിലെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ചെലവഴിക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുകയോ സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുകയോ (സറണ്ടർ) ചെയ്തത് 2.36 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയെന്ന് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ (സി.എ.ജി) റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുധനകാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 2024-25 ലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ബജറ്റ് വിഹിതം വിനിയോഗിക്കുന്നതിലെ ഗുരുതരമായ കെടുകാര്യസ്ഥതയും വീഴ്ചകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

    ഈ അഞ്ച് വർഷ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ 71.64 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവുണ്ടായെങ്കിലും, ബജറ്റ് തുകയുടെ 17.70 ശതമാനം മുതൽ 25.98 ശതമാനം വരെ പണം ചെലവഴിക്കാതെ ബാക്കിയാവുകയായിരുന്നു. ഒഡീഷ സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റ് നിർമാണത്തിലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വീഴ്ചകളും യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള തുക വകയിരുത്തലുമാണ് ഈ വൻ തുക കെട്ടിക്കിടക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് സി.എ.ജി വിലയിരുത്തി.

    അവസാന വർഷം മാത്രം പാഴായത് 56,156 കോടി രൂപ

    2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാത്രം അനുവദിച്ച 2.88 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ 2.32 ലക്ഷം കോടി രൂപ മാത്രമാണ് സർക്കാരിന് ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചത്. മൊത്തം ബജറ്റിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നോളം വരുന്ന 56,156 കോടി രൂപയാണ് ഉപയോഗിക്കാതെ പോയത്. ഇതിൽ 2,815.91 കോടി രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ സർക്കാരിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറായില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിച്ച തുക:

    2020-21: ₹1,67,663 കോടിയുടെ മൊത്തം ബജറ്റിൽ ചെലവഴിച്ചത് ₹1,24,109 കോടി മാത്രം. ചെലവഴിക്കാതെ ബാക്കിയായത് ₹43,554 കോടി.

    2021-22: ₹1,95,723 കോടിയിൽ വിനിയോഗിച്ചത് ₹1,58,017 കോടി. ബാക്കി വന്നത് ₹39,596 കോടി.

    2022-23: ₹2,23,676 കോടിയുടെ വിഹിതത്തിൽ ചെലവഴിച്ചത് ₹1,84,081 കോടി. ചെലവഴിക്കാത്ത തുക ₹39,596 കോടി.

    2023-24: ₹2,67,553 കോടിയിൽ ചെലവായത് ₹2,07,697 കോടി. ബാക്കിയായത് ₹59,856 കോടി.

    2024-25: ₹2,87,769 കോടിയിൽ ചെലവായത് ₹2,31,613 കോടി. ചെലവഴിക്കാത്ത തുക ₹56,156 കോടി.

    ഒഡീഷ സി.എ.ജി റിപ്പോർട്ട്: പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
    • മൊത്തം തുക: 5 വർഷത്തിനിടെ ചെലവഴിക്കാതെ പോയത് ₹2.36 ലക്ഷം കോടിയിലധികം.
    • 2024-25 ലെ കണക്ക്: ₹2.88 ലക്ഷം കോടിയുടെ ബജറ്റിൽ ₹56,156 കോടി (20%) ചെലവഴിച്ചില്ല.
    • സറണ്ടർ ചെയ്യാത്ത പണം: കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം വകുപ്പുകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരുന്നത് ₹2,815.91 കോടി.
    • സി.എ.ജി വിമർശനം: യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്ത ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയും.

    'യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്ത ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ': സി.എ.ജി

    തുടർച്ചയായി ഇത്രയും ഭീമമായ തുക ചെലവഴിക്കാതെ പോകുന്നത് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, പണം വിനിയോഗിക്കൽ, പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ എന്നിവയിലെ ഭരണപരമായ ശേഷിക്കുറവിനെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വരുമാന ശേഖരണത്തിലെ കാര്യക്ഷമത പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി പണം വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും പ്രകടമാകേണ്ടതുണ്ട്.

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    News Summary - Over ₹2.36 Lakh Crore Unspent in 5 Years: CAG Slams Odisha's Budget Estimates and Fund Utilisation
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