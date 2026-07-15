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    India
    Posted On
    date_range 15 July 2026 5:09 PM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 5:09 PM IST

    ഒ.ബി.സി ലിസ്റ്റ്: കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ അപ്പീൽ പിൻവലിച്ച് ബി.ജെ.പി സർക്കാർ

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    ഒ.ബി.സി ലിസ്റ്റ്: കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ അപ്പീൽ പിൻവലിച്ച് ബി.ജെ.പി സർക്കാർ
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    സുവേന്ദു അധികാരി

    കൊൽക്കത്ത: ഒ.ബി.സി പട്ടികയിൽ നിന്ന് 77 മുസ്ലീം സമുദായങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയിരുന്ന അപ്പീൽ ബംഗാളിലെ ബി.ജെ.പി സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു. സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനും തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അപ്പീൽ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ്, ഒ.ബി.സി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന 113 സമുദായങ്ങളെ (77 മുസ്ലീം, 36 മുസ്ലീം ഇതര വിഭാഗങ്ങൾ) ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കാണിച്ച് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഈ വിധിയോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒബിസി സംവരണം 17 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അപ്പീൽ തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

    ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ജൂൺ 29-ന് ചേർന്ന പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭ ഒബിസി സംവരണ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന രണ്ട് ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം, 77 മുസ്ലീം സമുദായങ്ങളെ ഒബിസി പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും, സംവരണ ക്വോട്ട 17 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7 ശതമാനമായി പുനർനിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമത്തിലും നിയമസഭ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിരുന്നു.

    അതേസമയം, അപ്പീൽ പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. സർക്കാർ അപ്പീൽ പിൻവലിച്ചുവെങ്കിലും, ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കക്ഷികൾക്ക് നിയമപരമായി തടസ്സമില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

    സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തോടെ, ഒബിസി സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം വിരാമമാകുകയാണ്. നിയമസഭയിൽ പാസാക്കിയ പുതിയ ഭേദഗതികളിലൂടെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കം. എന്തായാലും, വിഷയത്തിൽ തുടർ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

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    TAGS:WestbengalTrinamool-BJPPoliticssuvendhu adikariKolkata HighcourtBJP
    News Summary - OBC List: Government withdraws appeal against Calcutta High Court verdict, Suvendu Adhikari
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