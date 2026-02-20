Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 2:02 PM IST

    തമിഴക രാഷ്രടീയത്തിൽ വീണ്ടും ട്വിസ്റ്റ്; ഒ. പനീർസെൽവം ഡി.എം.കെയിലേക്ക്

    തമിഴക രാഷ്രടീയത്തിൽ വീണ്ടും ട്വിസ്റ്റ്; ഒ. പനീർസെൽവം ഡി.എം.കെയിലേക്ക്
    ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ.പനീർസെൽവം. തമിഴ്നാട് നിയമസഭമന്ദിരത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഇരുവരും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്.നിയമസഭ സമ്മേളനം അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒ.പി.എസ് സ്റ്റാലിനെ ക​ണ്ടത്. ഇരുനേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ, തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയൊരു സഖ്യത്തിന് കൂടിക്കാഴ്ച വഴിതെളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയനേതാക്കൾ ഏറെയാണ്.

    സീറ്റ് ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഒ.പി.എസ്-സ്റ്റാലിൻ കൂടിക്കാഴ്ച എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും പോസിറ്റീവായ ചർച്ച ഇരുവർക്കുമിടയിൽ നടന്നുവെന്നാണ് ഇരുനേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തവൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. അതേസമയം, കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരണം കരുതലോടെ മതിയെന്ന എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയിലെ ധാരണ.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ മു​ന്ന​ണി രാ​ഷ്ട്രീ​യം കഴിഞ്ഞദിവസം മറ്റൊരു നാടകീയനീക്കത്തിന് കൂടി സാക്ഷ്യംവഹിച്ചിരുന്നു. അ​ന്ത​രി​ച്ച ന​ട​ൻ വി​ജ​യ്കാ​ന്ത് സ്ഥാ​പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ മു​ർ​പ്പോ​ക്ക് ദ്രാ​വി​ഡ ക​ഴ​കം(​ഡി.​എം.​ഡി.​കെ) ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഡി.​എം.​ഡി.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്രേ​മ​ല​ത വി​ജ​യ​കാ​ന്ത് ഡി.​എം.​കെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഡി.​എം.​ഡി.​കെ​യു​ടെ നീ​ക്കം നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി- അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്.

    2005ൽ ​ന​ട​ൻ വി​ജ​യ്കാ​ന്ത് ഡി.​എം.​ഡി.​കെ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഡി.​എം.​കെ​യു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ​യും ഡി.​എം.​ഡി.​കെ, എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    News Summary - O Panneerselvam meets Stalin; hints of joining DMK
