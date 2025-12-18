Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    18 Dec 2025 11:01 PM IST
    Updated On
    18 Dec 2025 11:01 PM IST

    ആണവോർജ ബിൽ പാർലമെന്‍റ് കടന്നു; തി​ര​ക്കി​ട്ട് രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും പാ​സാ​ക്കി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധം വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ, ദൂ​ര​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ആ​ണ​വോ​ർ​ജ ബി​ൽ (ശാ​ന്തി ബി​ൽ) ശ​ബ്ദ​വോ​ട്ടോ​ടെ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യും പാ​സാ​ക്കി. ബി​ല്ലി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഒ​പ്പ് വെ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ നി​യ​മ​മാ​കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ലോ​ക്‌​സ​ഭ ഈ ​ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ണ​വ നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​സ​ഭ ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ണ​വോ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മൂ​ല​മു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ​പ​ര​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ണ​വോ​ർ​ജ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്രം 2014 ന് ​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പേ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി ജ​യ്റാം ര​മേ​ഷ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ശാ​സ്ത്ര​രം​ഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ രം​ഗ​ത്തെ​യും വി​ക​സ​നം 2014ൽ ​തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​ണ് ന​മ്മ​ളോ​ട് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷ പോ​ലു​ള്ള ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​ബി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ണ​വ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും ഡി.​എം.​കെ എം.​പി പി. ​വി​ൽ​സ​ൺ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. സു​ര​ക്ഷാ​പ​ര​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ബി.​ആ​ർ.​എ​സ് എം.​പി സു​രേ​ഷ് റെ​ഡ്ഡി, ബി​ൽ സെ​ല​ക്‌​ട് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് വി​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​മി​തി​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ആ​ണ​വ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ (എം) ​എം.​പി എ.​എ. റ​ഹീം ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ണ​വോ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ബി​ല്ലെ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ണ​വോ​ർ​ജ വ​കു​പ്പ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി​തേ​ന്ദ്ര സി​ങ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

