ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ അനുമതി ആവശ്യമില്ല; കസ്റ്റഡി നിയമവിരുദ്ധമെന്നും നേഹ ബോറ ഡൽഹി ഹൈകോടതിയിൽ

ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ അനുമതി ആവശ്യമില്ല; കസ്റ്റഡി നിയമവിരുദ്ധമെന്നും നേഹ ബോറ ഡൽഹി ഹൈകോടതിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ സി.ജെ.പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധവുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും തന്റെ കസ്റ്റഡി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും വിദ്യാർഥി സംഘടന ഐസയുടെ നേതാവ് നേഹ ബോറ.
ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ പീസ് ബോണ്ട് നോട്ടീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹരജി ഡൽഹി ഹൈകോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നേഹ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 10,000 രൂപയുടെ ബോണ്ട് ഒപ്പിട്ടുനൽകണമെന്ന് നിർദേശിച്ചാണ് പൊലീസ് നേഹക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. മണ്ടി ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് നേഹയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നും ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിലും ഏർപ്പെടാത്ത അവരെ നിയമവിരുദ്ധമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നെന്നും നേഹക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ വാദിച്ചു.
ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതിന് ആരുടെയും അനുമതി ആവശ്യമില്ല. പ്രവർത്തകരെ ബലമായി ബസുകളിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും അഭിഭാഷകരെ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും രാത്രിയിൽ ആർ.കെ പുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. “ഇത് തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമായ തടങ്കലാണ്. കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ മറ്റൊരു സംഘടനയായ സി.ജെ.പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധവുമായി അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുമായി അവർക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. മണ്ടി ഹൗസിൽ ഒത്തുചേരാൻ അവർ സ്വന്തം നിലയിൽ നൽകിയ ആഹ്വാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അവിടെ പോയതെന്നും പറയാനാവില്ല’’ - ശങ്കരനാരായണൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
ഈസമയം മണ്ടി ഹൗസ് പ്രദേശത്ത് ഭാരതീയ ന്യായ സുരക്ഷാ സംഹിതയിലെ 163-ാം വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല. ഇടക്കാല ബോണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുപോലും മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും ബോറക്ക് ഡൽഹി പൊലീസ് നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 10,000 രൂപയുടെ “പീസ് ബോണ്ട്” പ്രത്യേക എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഒപ്പിട്ടുനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് നേഹ ബോറക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ഈ നോട്ടീസ് റദ്ദാക്കണമെന്നും തനിക്കെതിരെ നിർബന്ധിത നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബോറ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 19ന് പ്രത്യേക എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാകാനും അന്വേഷണ കാലയളവിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി 10,000 രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടും ഒരു ജാമ്യക്കാരനെയും നൽകാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാനും നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 16ന് സി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ലഹ്റാ ദോ തിരംഗ’ മാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ടി ഹൗസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് നേഹയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പൊലീസ് നൽകിയ നോട്ടീസ് അവ്യക്തവും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമാണെന്നും സമാധാനലംഘനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആരോപണം ശരിവെക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും നോട്ടീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നേഹ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനായി മുൻകരുതൽ അധികാരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നടപടിയെന്നും ഇത് ഭരണഘടനയുടെ 19(1)(a), 19(1)(b), 21 എന്നീ അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഹരജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഹരജിയിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കിയ കോടതി, വെള്ളിയാഴ്ച വിധി പറയും.