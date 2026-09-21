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    അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ, മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ കാരണം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം: സുപ്രീംകോടതി

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    അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ, മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ കാരണം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം: സുപ്രീംകോടതി
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തു ത​ന്നെ അ​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന ഭാ​ഷ​യി​ൽ രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക ഉ​ത്ത​ര​വു​മാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ഉ​ജ്ജ​ൽ ഭു​യാ​നും അ​തു​ൽ ച​ന്ദു​ർ​ക്ക​റും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 22(1) വ​കു​പ്പ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യം എ​ത്ര ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള​താ​യാ​ലും കാ​ര​ണം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ആ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് നി​യ​മം, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന (യു.​എ.​പി.​എ) നി​യ​മം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​റ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​നി​ബ​ന്ധ​ന ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. വി​ട്ട​യ​ച്ച​യാ​ളെ വീ​ണ്ടും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ചി​ല മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് മു​മ്പാ​കെ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി അ​തി​നു അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങ​ണം. അ​തി​ന് മു​മ്പ് അ​റ​സ്റ്റി​നു​ള്ള കാ​ര​ണം രേ​ഖാ​മൂ​ലം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം. ആ​ദ്യം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍റെ മേ​ല​ധി​കാ​രി​യും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം. ആ​ദ്യം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ അ​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം.

    ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റ് വേ​ള​യി​ൽ വ​കു​പ്പ് 22(1) ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​തി​രെ വ​കു​പ്പു​ത​ല അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് ഭു​യാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Not Enough to Just Arrest, Must Explain Reasons in a Language They Understand: Supreme Court
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