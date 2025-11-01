Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    1 Nov 2025 11:29 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:29 PM IST

    ‘ഇന്തോ- പസഫിക് മേഖലയിൽ അടിച്ചേൽപിക്കൽ അനുവദിക്കില്ല’ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കുമെന്നും ​പ്രതിരോധ മ​ന്ത്രി രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ്

    Not against any country, freedom of navigation in Indo-Pacific is to safeguard interests of all: Rajnath
    രാജ്നാഥ് സിങ്

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്തോ- പ​സ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര നാ​വി​ക സ​ഞ്ചാ​ര​വും നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഉ​റ​ച്ച ആ​വ​ശ്യം ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​മെ​തി​ര​ല്ലെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നും പ്രതിരോധ മ​ന്ത്രി രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ചൈ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന സൈ​നി​ക ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ സു​ര​ക്ഷ ന​ന്നാ​കു​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും എ.​ഡി.​എം.​എം- പ്ല​സ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    ആ​സി​യാ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും എ​ട്ട് സ​ഹ​ക​ര​ണ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് എ.​ഡി.​എം.​എം- പ്ല​സ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​മെ ചൈ​ന, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, ജ​പ്പാ​ൻ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, റ​ഷ്യ, യു.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ഹ​ക​ര​ണ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ആ​സി​യാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കി​ടെ രാ​ജ്‌​നാ​ഥും യു.​എ​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി പീ​റ്റ​ർ ഹെ​ഗ്‌​സെ​ത്തും പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​ർ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടി പു​തു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ന്ന തീ​രു​വ​ക​ൾ മൂ​ലം വ​ഷ​ളാ​യ ബ​ന്ധം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    TAGS:Rajnath SinghIndiaIndo Pacific region
    News Summary - Not against any country, freedom of navigation in Indo-Pacific is to safeguard interests of all: Rajnath
