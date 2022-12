cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: കോടതി വിധി തിരിച്ചടിയായി കരുതുന്നില്ലെന്നും നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷയെന്നും ബിൽകീസ്​ ബാനുവി​െൻറ ഭർത്താവ്​ യാക്കൂബ്​ റസൂൽ. തന്നെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്​ത 11 പ്രതികളുടെ മോചനം സംബന്ധിച്ച്​ ഗുജറാത്ത്​ സർക്കാരിന്​ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ബിൽകീസ്​ ബാനു നൽകിയ ഹരജി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ്​ യാക്കൂബി​െൻറ പ്രതികരണം. ''കുറ്റവാളികളെ മോചിപ്പിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ ദുഃഖിതരാണ്​. കോടതി വിധിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്​. ​പ്രതികളുടെ മോചനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്​ത്​ ഹരജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്​. അത്​ ജനുവരി ആദ്യവാരം പരിഗണിക്കുമെന്നാണ്​ അഭിഭാഷക പറഞ്ഞത്​.

ഈ വർഷം മേയിൽ നൽകിയ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവി​െൻറ പുനഃപരിശോധന ഹരജിയാണ്​ തള്ളിയത്​. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന്​ തട്ടിയെടുത്ത നീതി കോടതി പുനഃസ്​ഥാപിക്കുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷ...ഒരു പക്ഷേ അന്ന്​ ബിൽകീസ്​ ബാനുവിന്​ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.​''-യാക്കൂബ്​ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, 2022 മേയ്​ 13ലെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ്​ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ഹരജി തള്ളിയത്​, കുറ്റവാളികളുടെ മോചനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്​ത റിട്ട്​ ഹരജിക്ക്​ നിയമപരമായ തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന്​ ബിൽകീസ്​ ബാനുവി​െൻറ അഭിഭാഷക ശോഭ ഗുപ്​ത പറഞ്ഞു. മോചനം തേടി പ്രതികളിലൊരാളായ രധേശ്യാം നൽകിയ ഹരജിയിൽ ഗുജറാത്ത്​ സർക്കാരിന്​ തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ്​. മഹാരാഷ്​ട്രയിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയായ കേസിലെ പ്രതികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഗുജറാത്ത്​ സർക്കാരിന്​ അധികാരമില്ലെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്​ ബിൽകീസ്​ ബാനു പുനഃപരിശോധന ഹരജി നൽകിയത്​. ഇതാണ്​ തള്ളിയത്​.11 പ്രതികളുടെ മോചനം പുനഃപരിശോധന ഹരജിയുടെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതല്ലെന്ന്​ അഭിഭാഷക വ്യക്തമാക്കി. അത്​ റിട്ട്​ ഹരജിയിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

News Summary -

Not a setback to writ against release, we are hopeful: Bilkis husband