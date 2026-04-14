Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനോ​യി​ഡ:...
    India
    Posted On
    date_range 14 April 2026 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 14 April 2026 10:20 PM IST

    നോ​യി​ഡ: തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ട് തോ​റ്റ് യോ​ഗി; മി​നി​മം വേ​ത​നം കൂ​ട്ടി -വീ​​ട്ടു​​ജോ​​ലി​​ക്കാ​​രും സ​​മ​​ര​​ത്തി​​നി​​റ​​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: മാ​​ന്യ​​മാ​​യ ശ​​മ്പ​​ള​​വും ആ​​നു​​കൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളും ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് ഉ​​ത്ത​​ർ​​പ്ര​​ദേ​​ശി​​ലെ നോ​​യി​​ഡ​​യി​​ലും ഗാ​​സി​​യാ​​ബാ​​ദി​​ലും തെ​​രു​​വി​​ലി​​റ​​ങ്ങി​​യ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ശ​​ക്തി ഫ​​ലം ക​​ണ്ടു. സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ലെ സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ന് പി​​ന്നാ​​ലെ യോ​​ഗി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ കു​​റ​​ഞ്ഞ വേ​​ത​​ന​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ട​​ക്കാ​​ല വ​​ർ​​ധ​​ന പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചു.

    നോ​​യി​​ഡ​​യും ഗാ​​സി​​യാ​​ബാ​​ദും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ അ​​വി​​ദ​​ഗ്ധ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ വേ​​ത​​നം 11,313 രൂ​​പ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് 13,690 ആ​​യും അ​​ർ​​ധ-​​വി​​ദ​​ഗ്ധ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്ക് 12,445 രൂ​​പ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് 15,059 രൂ​​പ​​യാ​​യും, വി​​ദ​​ഗ്ധ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്ക് 13,940 രൂ​​പ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് 16,868 രൂ​​പ​​യാ​​യു​​മാ​​യാ​​ണ് വ​​ർ​​ധി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്.

    അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, ഫാ​​ക്ട​​റി തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പി​​ന്നാ​​ലെ നോ​​യി​​ഡ​​യി​​ലെ വി​​വി​​ധ സെ​​ക്ട​​റു​​ക​​ളി​​ലു​​ള്ള വീ​​ട്ടു​​ജോ​​ലി​​ക്കാ​​രും വേ​​ത​​ന വ​​ർ​​ധ​​ന ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് സ​​മ​​ര​​രം​​ഗ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങി​​യ​​താ​​യി സ​​മാ​​ജ്‌​​വാ​​ദി പാ​​ർ​​ട്ടി അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ൻ അ​​ഖി​​ലേ​​ഷ് യാ​​ദ​​വ് എ​​ക്സി​​ൽ കു​​റി​​ച്ചു. അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, വീ​​ട്ടു​​ജോ​​ലി​​ക്കാ​​രു​​ടെ സ​​മ​​രം സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് സ​​മൂ​​ഹ​​മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ്ര​​ച​​രി​​ക്കു​​ന്ന വി​​ഡി​​യോ വ്യാ​​ജ​​മാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ് പൊ​​ലീ​​സ് ഭാ​​ഷ്യം. അ​​യ​​ൽ​​സം​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യ ഹ​​രി​​യാ​​ന​​യി​​ൽ മി​​നി​​മം വേ​​ത​​നം വ​​ർ​​ധി​​പ്പി​​ച്ച​​തി​​ന് പി​​ന്നാ​​ലെ നോ​​യി​​ഡ​​യി​​ലെ 40,000ത്തോ​​ളം ഫാ​​ക്ട​​റി തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളും പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭ​​ത്തി​​നി​​റ​​ങ്ങു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ലെ 80ഓ​​ളം കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ത്തി​​ൽ ​പൊ​​ലീ​​സു​​മാ​​യി ഏ​​റ്റു​​മു​​ട്ട​​ലും വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും വ​​സ്തു​​വ​​ക​​ക​​ൾ​​ക്കും തീ​​യി​​ടു​​ന്ന​​തി​​ലേ​​ക്കും എ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു.

    ക​​ല്ലേ​​റും മ​​റ്റ് അ​​ക്ര​​മ​​സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് 300ല​​ധി​​കം പേ​​ർ അ​​റ​​സ്റ്റി​​ലാ​​വു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. പ്ര​​തി​​ദി​​നം 12 മ​​ണി​​ക്കൂ​​ർ ജോ​​ലി ചെ​​യ്തി​​ട്ടും മാ​​സം വെ​​റും 13,000 രൂ​​പ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടു​​ന്നു. രാ​​ജ്യ​​ത്തെ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ അ​​വ​​സാ​​ന​​ത്തെ നി​​ല​​വി​​ളി​​യാ​​ണി​​തെ​​ന്നും മോ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​വ​​രെ ഒ​​രു ഭാ​​ര​​മാ​​യാ​​ണ് കാ​​ണു​​ന്ന​​തെ​​ന്നും രാ​​ഹു​​ൽ കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി. വി​​ല​​ക്ക​​യ​​റ്റം മൂ​​ലം തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളും മ​​ധ്യ​​വ​​ർ​​ഗ കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ ക​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന് അ​​ഖി​​ലേ​​ഷ് യാ​​ദ​​വ് പ​​റ​​ഞ്ഞു. സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പൊ​​ലീ​​സി​​നെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളെ വേ​​ട്ട​​യാ​​ടു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന് സി.​​പി.​​എം കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി.

    പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ത്തി​​ന്റെ മ​​റ​​വി​​ൽ അ​​ക്ര​​മം അ​​ഴി​​ച്ചു​​വി​​ടു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്കെ​​തി​​രെ ക​​ർ​​ശ​​ന ന​​ട​​പ​​ടി സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്നും ന​​ക്സ​​ലി​​സം പു​​ന​​രു​​ജ്ജീ​​വി​​പ്പി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ഗൂ​​ഢാ​​ലോ​​ച​​ന ന​​ട​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടോ എ​​ന്ന് സം​​ശ​​യി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്നും യു.​​പി മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി യോ​​ഗി ആ​​ദി​​ത്യ​​നാ​​ഥ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സം പ​​റ​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:wage hikenoidayogi
    News Summary - Noida workers' wages increased
    X