cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ഡ​ല്‍​ഹി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ജി 20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍​നി​ന്ന് ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷി ​ജി​ന്‍ പിം​ഗ് വി​ട്ട് നി​ല്‍​ക്കു​മെ​ന്ന് ചൈ​ന. പ​ക​രം ചൈ​നീ​സ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ലീ ​ചി​യാം​ഗ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ടൈം​സാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം റി​പ്പോ​ര്‍​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​തി​ര്‍​ത്തി ത​ര്‍​ക്കം വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ചൈ​ന​യു​ടെ നീ​ക്കം. ഉ​ച്ച​കോ​ടി ക​ഴി​യും വ​രെ അ​തി​ര്‍​ത്തി വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ സം​യ​മ​നം പാ​ലി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. ബ്രി​ക്‌​സ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കി​ടെ ഷി ​ജി​ന്‍ പിം​ഗി​നെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ലി ​ചി​യാ​ങി​നെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ ഷി ​ജി​ന്‍ പിം​ഗ് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​താ​യു​ള്ള സൂ​ച​ന​ക​ള്‍ നേ​ര​ത്തെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​മാ​ണ് ചൈ​ന നി​ല​വി​ല്‍ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ റ​ഷ്യ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വ്‌​ളാ​ഡി​മി​ര്‍ പു​ടി​നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍​നി​ന്ന് വി​ട്ട് നി​ല്‍​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2023 മാർച്ചിൽ ചൈനയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള ലീയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻറ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ, ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻറണി അൽബാനീസ്, ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസ്, യു.കെ പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനാക് തുടങ്ങിയ ലോക നേതാക്കൾ ഉച്ചകോടിയിൽ സംബന്ധിക്കും. Show Full Article

No Xi Jinping in New Delhi: Premier Li Qiang to attend G20 summit, says China