    പുടിൻ-മോദി ചർച്ചയിൽ പ്രത്യേക പ്രതിരോധ കരാറുകളില്ല: പ്രതിരോധ സഹകരണം വിപുലമാക്കാൻ ധാരണ

    No specific defense agreements in Putin-Modi talks: Agreement to expand defense cooperation
    മോദി-പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിന്ന്

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മ​ർ പു​ടി​നു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. റ​ഷ്യ​ൻ സൈ​ന്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ആ​യു​ധ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും അ​വ​യു​ടെ യ​ന്ത്ര​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ‘മേ​ക്ക് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും ആ​യു​ധ നി​ർ​മാ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, പു​ടി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചർ​ച്ച​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല. പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ-​സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ രം​ഗ​ത്ത് യോ​ജി​ച്ചു​ള്ള മു​​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ്ങും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​​ന്ത്രി ആ​ൻ​ഡ്രേ ബി​ല്യൂ​സോ​വും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​സ്തു​ത ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ റ​ഷ്യ​യു​ടെ എ​സ്-400 മി​സൈ​ലു​ക​ൾ ഒ​രു ബാ​ച്ച്കൂ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    2018ൽ, 500 ​കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന് ഇ​ന്ത്യ മി​സൈ​ൽ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​റി​ൽ ഇ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യി​ൽ ആ​യു​ധ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മ​​ഗ്ര​മാ​യൊ​രു പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും മൗ​നം പാ​ലി​ച്ചു.

    TAGS:Narendra ModiVladimir PutinIndia Russia
