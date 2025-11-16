Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:19 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:19 PM IST

    ആവർത്തിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്; പട്ടികജാതി-വർഗ വിഭാഗത്തിലെ ക്രീമിലെയറിന് സംവരണം​ വേണ്ട

    BR-gavai
    അ​മ​രാ​വ​തി (ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്): സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി മു​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ (ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ) പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ത​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ്. ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ അ​മ​രാ​വ​തി​യി​ൽ ആ​ന്ധ്ര പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഇ​ന്ത്യ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും 75ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    ‘‘മ​റ്റു പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ള്ള​ത് പോ​ലെ സം​വ​ര​ണ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ക്ക​ണം. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ന്റെ വി​ധി വ്യാ​പ​ക വി​മ​ർ​ശ​നം നേ​രി​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഒ​രു മാ​റ്റ​വും വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഐ.​എ.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ മ​ക്ക​ളും പാ​വ​പ്പെ​ട്ട ക​ർ​ഷ​ക​ന്റെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​കി​ല്ല. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​യി​യാ​യ ഒ​ന്ന​ല്ല, കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം. ഡോ. ​അം​ബേ​ദ്കു​ടെ നി​ല​പാ​ടും ഇ​താ​ണ്’’ -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    reservationBR Gavai
    News Summary - No reservation for the creamy layer of Scheduled Castes and Scheduled Tribes
