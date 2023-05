ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് ജെ.ഡി.യു നേതാവ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണക്കണമെന്ന് ജനത ദൾ യൂണൈറ്റഡ് നേതാവ് കെ.സി ത്യാഗി. സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമത ബാനർജി എന്നിവരുടെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കെ.സി ത്യാഗിയും മനസുതുറന്നിരിക്കുന്നത്.

പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് ശക്തമാണ്. മറ്റുള്ള പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണക്കണം. പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ശക്തമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരെ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പാർട്ടിയും പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏത് സഖ്യമാണെങ്കിലും ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന് അതിൽ കൃത്യമായ റോളുണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ 200ഓളം സീറ്റുകളിൽ അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ തയാ​റാണെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി ​നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും സമാനമായ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ മിന്നുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതികരണം.

No PM face, regional parties should be given priority’, says JD-U leader