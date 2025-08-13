Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി...
    India
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:07 AM IST

    പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പദ്ധതിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം പാർലമെന്റിൽ

    പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പദ്ധതിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം പാർലമെന്റിൽ
    ന്യൂഡല്‍ഹി: പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു നിയമവും നടപ്പിലാക്കാന്‍ കേന്ദ്രത്തിന് പദ്ധതിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന സഹമന്ത്രി എസ്.പി സിങ് ബാഗേല്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ പറഞ്ഞു. ലോക്സഭയില്‍ മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവും ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടിയിലാണ് എസ്.പി സിങ് ബാഗേല്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    പശു വളര്‍ത്തല്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി 2014 ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ 'രാഷ്ട്രീയ ഗോകുല്‍ മിഷന്‍' നടപ്പിലാക്കിവരികയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 246(3) പ്രകാരം കേന്ദ്രത്തിനും മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും നിയമനിർമാണത്തിന് അധികാരമുണ്ട്. 2024ൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തം പാൽ ഉൽപാദനമായ 239.30 ദശലക്ഷം ടണ്ണിൽ 53.12 ശതമാനവും പശുവിൻ പാലിൽ നിന്നാണെന്നും 43.62 ശതമാനവും എരുമപ്പാൽ നിന്നാണെന്നും ബാഗേൽ പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു.

    TAGS:cowCentre GovtParliamentarycow as national animal
    News Summary - No plans to declare cow as India's national animal: Centre in Parliament
