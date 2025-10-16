'ട്രംപുമായി മോദി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല; യു.എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇന്ത്യ

'ട്രംപുമായി മോദി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല; യു.എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: യു.എസ് പ്രസിഡന്റുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചെന്ന വാർത്ത തള്ളി ഇന്ത്യ. മോദിയും ട്രംപും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെലിഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ഉറപ്പുനൽകിയെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യുക്രെയ്നെതിരെ യുദ്ധം തുടരുന്ന റഷ്യയെ സാമ്പത്തികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കുള്ള വലിയ ചുവടുവെപ്പാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസില് നടന്ന ചടങ്ങിനിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.
‘ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതില് എനിക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു, റഷ്യയില് നിന്ന് അവർ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിറുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് നല്കി. അത് നിർണായകമായ നടപടിയാണ്. ഇനി ചൈനയെക്കൊണ്ടും ഇത് തന്നെ ചെയ്യിക്കും,’ - ട്രംപ് പറഞ്ഞു. മോദിയുമായി ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് പൊടുന്നനെ നിര്ത്താന് ഇന്ത്യക്ക് കഴിയില്ലെന്നും, എന്നാല് അത് കാലക്രമേണ നടപ്പിലാകുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുടെ താൽപര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
