Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത്...
    India
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 11:54 AM IST

    സ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ നടത്താൻ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ നടത്താൻ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈകോടതി
    cancel
    Listen to this Article

    ലക്നോ: യു.പിയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തിനകത്ത് മതപരമായ പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ നടത്താൻ സംസ്ഥാന അധികൃതരുടെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈകോടതി. സ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥനാ യോഗം നടത്താൻ അനുമതി തേടിയുള്ള ഹരജിക്കാരുടെ അപേക്ഷകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

    ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 25 പ്രകാരം ഉറപ്പുനൽകുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള മൗലികാവകാശത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രവർത്തനമാണതെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആർട്ടിക്കിൾ 25 മനസ്സാക്ഷി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സ്വതന്ത്രമായ തൊഴിൽ, ആചാരം, മതപ്രചാരണം എന്നിവക്കും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

    സ്വന്തം സ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ അപേക്ഷകന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു.

    മതമോ മറ്റേതെങ്കിലും പരിഗണനയോ പരിഗണിക്കാതെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നിയമത്തിന്റെ തുല്യ സംരക്ഷണം സംസ്ഥാനം നൽകണമെന്നും കോടതി പ്രസ്താവിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Allahabad High CourtReligious freedomPrayer meeting
    News Summary - No permission needed to conduct religious prayer meetings within private premises: Allahabad High Court
    Similar News
    Next Story
    X