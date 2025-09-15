Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 6:50 AM IST

    ജെ.പി.സിയിൽ പ്രതിപക്ഷമില്ല

    വി​വാ​ദ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ല്; സം​യു​ക്ത പാ​ർ​ല​മെൻറ​റി സ​മി​തി കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ക്കു​ന്നു
    ജെ.പി.സിയിൽ പ്രതിപക്ഷമില്ല
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഒ​ടു​വി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​മു​ഖ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എം.​പി​മാ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സം​യു​ക്ത പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി​ക്ക് (ജെ.​പി.​സി) വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള​തെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം നേ​രി​ടു​ന്ന 130ാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ജെ.​പി.​സി ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ല്ലാ ഇ​ൻ​ഡ്യ ക​ക്ഷി​ക​ളും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​രെ​ങ്കി​ലും 30 ദി​വ​സം ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ൽ പെ​ട്ട് ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്നാ​ൽ സ്വ​മേ​ധ​യാ അ​വ​രു​ടെ മ​​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന വി​വാ​ദ ബി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം സം​യു​ക്ത പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി​ക്ക് വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മി​തി അ​തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​​ന്റെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ 31 അം​ഗ ജെ.​പി.​സി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നി​രി​ക്കേ​യാ​ണ് സ​മി​തി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പാ​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഡി.​എം.​കെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഐ​ക്യം ഓ​ർ​ത്താ​ണ് മ​റ്റു ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ നി​ല​പാ​ടി​ലേ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ളി​പ്പാ​ട​ക​ലെ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കെ ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ​യും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത ഓ​ളം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ​കൂ​ടി​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്വ​ന്തം നി​ല​പാ​ടി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​ത്.

    ജെ.​പി.​സി​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഡി.​എം.​കെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മും. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​രു​ദ്ധ​വും ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഘ​ട​ന ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ ബി​ല്ലി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ വി​യോ​ജി​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. എ​ന്നാ​ൽ, തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു പു​റ​മെ സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി, ശി​വ​സേ​ന (ഉ​ദ്ദ​വ് താ​ക്ക​റെ വി​ഭാ​ഗം) എ​ന്നീ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യും ജെ.​പി.​സി​യി​ൽ ചേ​രി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക്ക് നി​ൽ​ക്കാ​തെ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണ് സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് ആ​ദ്യ​മേ ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ തീ​രു​മാ​നം പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. എ​ന്തു​ത​ന്നെ വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ലും ബി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കും എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് നി​ഷ്ഫ​ല​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​ടു​ത്ത​ത്.

    ടി.​എം.​സി​യു​ടെ ഒ​രു എം.​പി​യെ​യും ത​ങ്ങ​ൾ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ദ്യ​മേ പാ​ർ​ട്ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ടി.​എം.​സി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി​യും ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യും ത​ങ്ങ​ളും സ​മി​തി​ക്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇതോടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഡി.​എം.​കെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മും ഒ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
