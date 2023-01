ഇന്ത്യയുടെ ഒരിഞ്ച്​ ഭൂമി പോലും ആർക്കും കൈവശപ്പെടുത്താനാകില്ല -അമിത്​ ഷാ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ബംഗളൂരു: ചൈന അതിർത്തിയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരിഞ്ച്​ ഭൂമി പോലും ആർക്കും കൈയൂക്കിലൂടെ കൈവശപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും അതിൽ തനിക്ക്​ അശേഷം സംശയമില്ലെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്​ ഷാ. ഇന്തോ-തിബത്തൻ ബോർഡർ പൊലീസ്​ ​(ഐ.ടി.ബി.പി) അതിർത്തി കാക്കാൻ മാത്രം ശക്തരാണെന്നും അവരെ തനിക്ക്​ അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബംഗളൂരു ദേവനഹള്ളിയിൽ ​ഐ.ടി.ബി.പിയുടെ പുതുതായി പണിത ഓഫിസുകളുടെയും താമസസ്ഥലങ്ങളുടെയും ഉദ്​ഘാടനവും പൊലീസ്​ റിസർച്​ ആൻഡ്​ ഡെവലപ്​മെന്‍റിന്‍റെ സെൻട്രൽ ഡിറ്റക്ടിവ്​ ട്രെയ്​നിങ്​ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്‍റെ തറക്കല്ലിടലും നിർവഹിച്ച്​ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്​ സൈന്യം ജോലി ചെയ്യുന്നത്​. മൈനസ്​ 42 ഡിഗ്രിയിൽ ആണ്​ അവർ 24 മണിക്കൂറും രാജ്യത്തെ കാക്കുന്നത്​. ധൈര്യവും ദേശസ്​നേഹവും കൊണ്ടാണ്​ ഇത്​ സാധ്യമാകുന്നത്​. അരുണാചൽ, കശ്മീർ, ലഡാക്ക്​ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഐ.ടി.ബി.പി ജവാന്മാരെ ജനങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്​ ‘ഹിമവീരന്മാർ’ എന്നാണ്​. ഇത്​ പത്മശ്രീ, പത്​മവിഭൂഷൺ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ബഹുമതിക്കും മുകളിലാണ്​. കാരണം ‘ഹിമവീരന്മാർ’ എന്ന്​ വിളിക്കുന്നതും ആ ബഹുമതി ജവാൻമാർക്ക്​ നൽകുന്നതും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണെന്നും അമിത്​ ഷാ പറഞ്ഞു.

