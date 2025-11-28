Begin typing your search above and press return to search.
    ഒന്നും വേണ്ട, പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കും: കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ശിവകുമാർ

    Karnataka, Deputy Chief Minister, Shivakumar, decision, party, കർണാടക, ശിവകുമാർ, കോൺഗ്രസ്, ഡൽഹി
    ഡി.കെ.ശിവകുമാറും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും

    ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ, കാര്യങ്ങളിൽ തിടുക്കം കാണിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി ഹൈകമാൻഡ് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വെള്ളിയാഴ്ച ആവർത്തിച്ചു. അധികാരത്തർക്കത്തിനിടയിൽ വൊക്കലിംഗ സമുദായത്തിലെ ആത്മീയ നേതാവ് നഞ്ചവദുത സ്വാമിജിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് തന്റെ സമുദായമാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

    എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ ഒന്നും തിടുക്കം കൂട്ടുന്നില്ല. എന്റെ പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കും. കോൺഗ്രസ് എന്റെ സമൂഹമാണ്, എന്റെ സ്നേഹം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളോടും ആണ്.മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഹൈകമാൻഡ് യോഗം ചേരുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കർണാടകയിലെ കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ താൻ ഡൽഹി സന്ദർശിക്കുമെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

    തീർച്ചയായും ഡൽഹിയിൽ പോകും. അത് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രമാണ്. കോൺഗ്രസിന് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്, ഡൽഹി എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ നയിക്കും. അവർ എന്നെയും പാർട്ടി നേതാക്കളെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകും. ഡൽഹിയിൽ ധാരാളം ജോലിയുണ്ട്. പാർലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനം വരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ചില പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനാൽ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി (കേന്ദ്രവുമായി) വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷകരെ പിന്തുണക്കുകയോ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ചോളം സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പരിഹരിക്കാൻ ഫാക്ടറി ഉടമകളുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.

    നവംബറിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അതിന്റെ കാലാവധി പകുതി പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് കർണാടകയിൽ നേതൃ തർക്കം ആരംഭിച്ചത്.അതേസമയം, കർണാടക മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ സംസ്ഥാനത്ത് നേതൃമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, കോൺഗ്രസ് ഐക്യത്തിലാണെന്നും അങ്ങനെ തുടരുമെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

    TAGS:Congress highcommandDKSivakumarRahul Gandhi
    News Summary - No need, party will take decision: Karnataka Deputy Chief Minister Shivakumar
