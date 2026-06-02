Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ...
    India
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 8:41 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 8:41 PM IST

    ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷികൾ വേണ്ട; നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷികൾ വേണ്ട; നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഇടപെടൽ വേണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ. അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിൽ ചൈനയെയും യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തെയും ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്ന നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയായാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം.

    അതിർത്തി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാഠ്മണ്ഡു ഇന്ത്യയുമായി മാത്രമല്ല, ബീജിംഗുമായും ലണ്ടനുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കി രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്. നേപ്പാളുമായുള്ള പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാവൂ എന്ന് ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചു.

    ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാളാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ ചർച്ചാ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങളും അതിനുശേഷം നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയും ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള പ്രശ്നമായതിനാലാണ് അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടന് പങ്കുണ്ടാകണമെന്ന് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷാ ഞായറാഴ്ച പാർലമെന്റിൽ വാദിച്ചത്.

    ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലുള്ള ലിപുലേഖ്, ലിംപിയാധുര, കാലാപാനി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെച്ചൊല്ലിയാണ് പ്രധാനമായും തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് നേപ്പാൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, ഇവയെല്ലാം ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇതിനകം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    തർക്ക പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുറമെ, അതിർത്തി നിർണ്ണയം കഴിഞ്ഞ മേഖലകളിലെ കയ്യേറ്റങ്ങളും അനധികൃത താമസവും ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്തമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പാർലമെന്റിലെ പ്രസ്താവനയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭൂമി നേപ്പാളും കയ്യേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചത് നേപ്പാളിനുള്ളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:india nepalMinistry of External AffairsIndia Newsborder dispute
    News Summary - No need for third parties in India-Nepal border dispute; Indian Ministry of External Affairs responds to Nepal Prime Minister
    Similar News
    Next Story
    X