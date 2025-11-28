ട്രെയിനിൽ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ് മാംസം നിർബന്ധമല്ല: ഐ.ആർ.സി.ടി.സി

ട്രെയിനിൽ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ് മാംസം നിർബന്ധമല്ല: ഐ.ആർ.സി.ടി.സിtext_fields
ഡൽഹി: ട്രെയിനുകളിൽ വിളമ്പുന്ന നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഹലാൽ മാംസം മാത്രമെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന ആരോപണങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിങ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപറേഷൻ (IRCTC) വ്യാഴാഴ്ച വിശദീകരണം നൽകി. ട്രെയിനുകളിൽ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഒരു മാർഗനിർദേശവുമില്ലെന്ന് ഐ.ആർ.സി.ടി.സി ആവർത്തിച്ചു. 2023 ജൂലൈയിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പൊട്ടിപുറപ്പെട്ട വിവാദം, ഓൺ-ബോർഡ് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഹലാലായ മാംസം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതിയിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ റെയിൽവേക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതായി സമീപകാല റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് വീണ്ടും വിവാദം ഉയർന്നതും റെയിൽവേ മറുപടി നൽകിയതും.
സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് ടിക്കറ്റിങ്, കാറ്ററിങ്, ടൂറിസം സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനി, ട്രെയിനുകളിൽ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാർഗനിർദേശവും ഇല്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ചു. 2006 ലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ മാനദണ്ഡ നിയമപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം - പ്രധാനമായും ചിക്കൻ - വിളമ്പുന്നതെന്ന് കമ്പനി നേരത്തെ മറുപടി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും തുടർന്നുള്ള ഭേദഗതികൾക്കൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും അംഗീകരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണത്തിൽ റെയിൽവേ വളരെ കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ലൈസൻസുള്ളവരും കാറ്ററിങ് വെണ്ടർമാരും എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഐ.ആർ.സി.ടി.സി ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു.
കാറ്ററിങ് സേവനങ്ങളിലുടനീളം എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ നിയമങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, ഈ വിഷയത്തിൽ റെയിൽവേ പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും പൂർണമായും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോർപറേഷൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ട്രെയിനുകളിൽ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഹലാൽ മാംസത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പാലിക്കേണ്ട ഒരു നയവുമില്ലെന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ കിംവദന്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഐ.ആർ.സി.ടി.സി ഈ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്.
റെയിൽവേ കാറ്ററിങ്ങിനെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഹലാൽ മാംസം ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയ നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം മാത്രമെ നൽകുന്നുള്ളൂവെന്ന് പരാതിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഇത് മതപരമായ വിവേചനത്തിന് തുല്യമാണെന്നും യാത്രക്കാരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഈ രീതി ഹിന്ദു, സിഖ് യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിന് അനുസൃതമായ ഭക്ഷണം നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും അതുവഴി മതസ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവക്കുള്ള അവരുടെ അവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും പരാതിക്കാരൻ പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register