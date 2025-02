ആം ആദ്മിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലെന്ന് സന്ദീപ് ദീക്ഷിത്

cancel ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണലിനു ശേഷം കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തീരുമാനവുമായിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി സന്ദീപ് ദീക്ഷിത്. എ.എ.പിയുമായി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സഖ്യത്തെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആണെന്നും വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്നും സന്ദീപ് ദീക്ഷിത് എ.എൻ.ഐയോട് പറഞ്ഞു. എ.എ.പി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജിരിവാളിനെ നേരിടുന്നത് കോൺഗ്രസിന്‍റെ സന്ദീപ് ദീക്ഷിതും ബി.ജെ.പിയുടെ പർവീഷ് വർമയുമാണ്. ഡൽഹിയിൽ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആദ്യ സൂചനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എക്സിറ്റ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം എ.എ.പിയും ബി.ജെ.പിയും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ബി.ജെ.പി ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. Show Full Article

"No idea," says Congress' Sandeep Dikshit on possible post-poll alliance with AAP