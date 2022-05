cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ല​ഖ്നോ: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ പു​തി​യ മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ല​വി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ക്ക് തു​ട​രും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ദാ​നി​ഷ് ആ​സാ​ദ് അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം. യു.​പി​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 16,461 മ​ദ്റ​സ​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 560 എ​ണ്ണ​ത്തി​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

